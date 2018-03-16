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Зубрам Орловского полесья прислали более 200 писем
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Зубрам Орловского полесья прислали более 200 писем 

РИА 57 16 марта 2018
Фото: РИА 57
Отдел экологического просвещения и туризма национального парка «Орловское полесье» переполнен письмами, адресованными животным Парка. Авторы этих писем — ученики школ Хотынецкого и Знаменского районов Орловской области.
Ребята задавали животным различные вопросы, рассказывали о себе и своих друзьях, приглашали в гости. Это не просто письма, а своеобразные творческие работы. Всего на заповедную почту Парка поступило 225 красочных конвертов с посланиями.
Переписка детей с интересующими их животными была организована в ходе проекта Межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным». Проект направлен на расширение представления подрастающего поколения о животном мире национального парка «Орловское полесье», а также на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Также, участвуя в проекте, дети приобретают опыт написания писем с использованием конвертов и марок.
На свои вопросы каждый участник, написавший письмо, получит ответ на фирменном бланке и в красочном конверте от имени животного. Над этим большим, но интересным делом кропотливо работают сотрудники национального парка «Орловское полесье».
Итоги конкурса станут известны в апреле. Авторы лучших и самых оригинальных посланий будут награждены дипломами и сувенирами, а их работы будут представлены на выставке в Хотынецком краеведческом музее.
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