День культуры Рязанского района 

Условия Конкурса Дня Культуры Рязанского района
Тема: «Мировая культура 20-21 вв.»
Конкурс проводится в 4 номинациях. Для участия в какой-либо номинации надо снять свой номер на видео (Качество видео не ниже HD) и прислать электронным письмом, по адресу mpryazanskiy@mail.ru, указав в теме письма номинацию.
В самом письме необходимо указать:
1) ФИО участника (-ов)
2) Возраст участника (-ов)
3) Школу и класс участника (-ов)
4) Контактные данные (Мобильный телефон творческого руководителя в школе; Мобильный телефон родителей; По желанию ссылки на социальные сети)
Номинации:
1. Литература
1.1 Лучший чтец. (3 призовых места)
Необходимо выучить наизусть стихотворение любого поэта, произведения которого были созданы в период начиная с 20 века до настоящего момента. Время рассказа стихотворения не должно превышать 4 минуты.
1.2 Лучшее авторское стихотворение. (3 призовых места)
Необходимо написать стихотворение в свободной форме на русском языке. Время рассказа стихотворения не должно превышать 4 минуты.
Тематика стихотворений свободная в рамках основной темы Конкурса.
2. Театр. Кино.
Лучший сценический номер. (3 призовых места)
Сценка либо танец, в основе которого лежит тематика фильма, литературного произведения или театральной постановки, созданных в период начиная с 20 века до настоящего момента. Длина номера не должна превышать 10 минут.
Количество участников: не более 10 человек. Участники команды должны обучаться в одной школе, но не обязаны обучаться в одном классе.
3. Музыка.
Лучшее исполнение песни. (3 призовых места)
Необходимо спеть песню сольно, либо в группе до 5 человек. Песня должна быть написана в период начиная с 20 века до настоящего момента. Тематика песни свободная. Время исполнения песни не должно превышать 5 минут.
4. Художественная культура.
Лучший рисунок. (3 призовых места)
Необходимо нарисовать рисунок любыми доступными средствами в формате не менее 210х297 мм (А4). Рисунок не должен повторять произведений других художников. Тематика рисунка свободная в рамках основной темы Конкурса.
Прием заявок начинается с 15.03.2018 12:00 и заканчивается 06.04.2018 в 23:59 по московскому времени.