День культуры Рязанского района

Условия Конкурса Дня Культуры Рязанского района

Тема: «Мировая культура 20-21 вв.»

Конкурс проводится в 4 номинациях. Для участия в какой-либо номинации надо снять свой номер на видео (Качество видео не ниже HD) и прислать электронным письмом, по адресу mpryazanskiy@mail.ru, указав в теме письма номинацию.

В самом письме необходимо указать:

1) ФИО участника (-ов)

2) Возраст участника (-ов)

3) Школу и класс участника (-ов)

4) Контактные данные (Мобильный телефон творческого руководителя в школе; Мобильный телефон родителей; По желанию ссылки на социальные сети)

Номинации:

1. Литература

1.1 Лучший чтец. (3 призовых места)

Необходимо выучить наизусть стихотворение любого поэта, произведения которого были созданы в период начиная с 20 века до настоящего момента. Время рассказа стихотворения не должно превышать 4 минуты.

1.2 Лучшее авторское стихотворение. (3 призовых места)

Необходимо написать стихотворение в свободной форме на русском языке. Время рассказа стихотворения не должно превышать 4 минуты.

Тематика стихотворений свободная в рамках основной темы Конкурса.

2. Театр. Кино.

Лучший сценический номер. (3 призовых места)

Сценка либо танец, в основе которого лежит тематика фильма, литературного произведения или театральной постановки, созданных в период начиная с 20 века до настоящего момента. Длина номера не должна превышать 10 минут.

Количество участников: не более 10 человек. Участники команды должны обучаться в одной школе, но не обязаны обучаться в одном классе.

3. Музыка.

Лучшее исполнение песни. (3 призовых места)

Необходимо спеть песню сольно, либо в группе до 5 человек. Песня должна быть написана в период начиная с 20 века до настоящего момента. Тематика песни свободная. Время исполнения песни не должно превышать 5 минут.

4. Художественная культура.

Лучший рисунок. (3 призовых места)

Необходимо нарисовать рисунок любыми доступными средствами в формате не менее 210х297 мм (А4). Рисунок не должен повторять произведений других художников. Тематика рисунка свободная в рамках основной темы Конкурса.

Прием заявок начинается с 15.03.2018 12:00 и заканчивается 06.04.2018 в 23:59 по московскому времени.