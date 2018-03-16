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Петербургскому интернет-журналу «Интересант» сегодня исполняется два года
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Петербургскому интернет-журналу «Интересант» сегодня исполняется два года 

Интересант 16 марта 2018
Ровно два года назад, 16 марта 2016 года, начал работу петербургский интернет-журнал «Интересант».
За это время на сайте interessant.ru опубликовано более 40 000 материалов. Среди них — почти 2000 больших аналитических статей, репортажей и интервью, которые получили широкий общественный резонанс и активно обсуждались в кругах политической, деловой и культурной элиты Санкт-Петербурга и Москвы.
За два года «Интересант» стал одним из самых влиятельных петербургских интернет-СМИ. И это только начало — у журнала большие планы на будущее.
Спасибо за то, что читаете нас! Спасибо друзьям и партнерам за поддержку!
Мы продолжим активно развиваться и будем делать все, чтобы вам с нами было интересно.
Редакция петербургского интернет-журнала «Интересант»
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