Петербургскому интернет-журналу «Интересант» сегодня исполняется два года

Ровно два года назад, 16 марта 2016 года, начал работу петербургский интернет-журнал «Интересант».

За это время на сайте interessant.ru опубликовано более 40 000 материалов. Среди них — почти 2000 больших аналитических статей, репортажей и интервью, которые получили широкий общественный резонанс и активно обсуждались в кругах политической, деловой и культурной элиты Санкт-Петербурга и Москвы.

За два года «Интересант» стал одним из самых влиятельных петербургских интернет-СМИ. И это только начало — у журнала большие планы на будущее.

Спасибо за то, что читаете нас! Спасибо друзьям и партнерам за поддержку!

Мы продолжим активно развиваться и будем делать все, чтобы вам с нами было интересно.

Редакция петербургского интернет-журнала «Интересант»