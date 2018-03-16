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В Майкопе «Крымскую весну» отметят праздничным концертом и фейерверком
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В Майкопе «Крымскую весну» отметят праздничным концертом и фейерверком 

АиФ Адыгея 16 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
В столице Адыгеи состоится праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В воскресенье, 18 марта, в Майкопе на площади Ленина состоится большой праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он начнется в 20.00.
Жителей и гостей республиканской столицы ждет яркая и насыщенная программа под названием «Крымская весна-2018».
Свои лучшие концертные номера — любимые песни и зажигательные танцы — подарят зрителям звезды адыгской эстрады, среди которых — Магомед Дзыбов, Вячеслав Евтых, Сима Куйсокова, творческие коллективы — ансамбли «Нальмэс», «Исламей», «Оштен», «Форвард», «Синдика» и многие другие талантливые артисты.
Завершится торжество праздничным фейерверком.
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