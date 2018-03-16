В Майкопе «Крымскую весну» отметят праздничным концертом и фейерверком

В столице Адыгеи состоится праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В воскресенье, 18 марта, в Майкопе на площади Ленина состоится большой праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он начнется в 20.00.

Жителей и гостей республиканской столицы ждет яркая и насыщенная программа под названием «Крымская весна-2018».

Свои лучшие концертные номера — любимые песни и зажигательные танцы — подарят зрителям звезды адыгской эстрады, среди которых — Магомед Дзыбов, Вячеслав Евтых, Сима Куйсокова, творческие коллективы — ансамбли «Нальмэс», «Исламей», «Оштен», «Форвард», «Синдика» и многие другие талантливые артисты.

Завершится торжество праздничным фейерверком.