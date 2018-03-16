Завершился интернет — фотоконкурс «Зеленоград — моя малая родина», посвященного 60 — летию Зеленограда

15 февраля стартовал интернет — фотоконкурс «Зеленоград — моя малая родина». Принять участие в фотоконкурсе мог любой желающий. Фотографии на конкурс принимались в трех номинациях:

— «Лица моей малой родины»;

— «Архитектура моей малой родины»;

— «Природа моей малой родины».

10 марта закончился прием фотографий. Конкурсные работы оценивало жюри по 10-балльной шкале по следующим критериям:

— соответствие теме конкурса;

— оригинальность сюжета;

— необычный ракурс;

— отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции;

— неожиданность творческого решения;

— общее восприятие.

Набрав наибольшее число баллов, победителями стали:

— в номинации «Лица моей малой родины»: Горчакова Ксения Георигиевна с работой «Когда то здесь была война»;

— в номинации «Архитектура моей малой родины»: Смирнов Андрей Николаевич с работой «18 — ый микрорайон с высоты»;

— в номинации «Природа моей малой родины»: Мурина Екатерина с работой «Мишка не на севере, мишка на дереве».

Также необходимо отметить работу «Льдинка» Жучковой Екатерины Аркадьевны, ставшую наиболее популярной среди интернет — пользователей.

Победители конкурса будут награждены памятными сувенирами и грамотами.