15 февраля стартовал интернет — фотоконкурс «Зеленоград — моя малая родина». Принять участие в фотоконкурсе мог любой желающий. Фотографии на конкурс принимались в трех номинациях:
— «Лица моей малой родины»;
— «Архитектура моей малой родины»;
— «Природа моей малой родины».
10 марта закончился прием фотографий. Конкурсные работы оценивало жюри по 10-балльной шкале по следующим критериям:
— соответствие теме конкурса;
— оригинальность сюжета;
— необычный ракурс;
— отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции;
— неожиданность творческого решения;
— общее восприятие.
Набрав наибольшее число баллов, победителями стали:
— в номинации «Лица моей малой родины»: Горчакова Ксения Георигиевна с работой «Когда то здесь была война»;
— в номинации «Архитектура моей малой родины»: Смирнов Андрей Николаевич с работой «18 — ый микрорайон с высоты»;
— в номинации «Природа моей малой родины»: Мурина Екатерина с работой «Мишка не на севере, мишка на дереве».
Также необходимо отметить работу «Льдинка» Жучковой Екатерины Аркадьевны, ставшую наиболее популярной среди интернет — пользователей.
Победители конкурса будут награждены памятными сувенирами и грамотами.