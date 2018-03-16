Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

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Сегодня мы рассказываем о тринадцатилетней Насте Холоден из Ростовской области.

Девочке тринадцать лет. Она живет с мамой в селе Пешкове, в 50 километрах от Ростова-на-Дону. У Насти хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. Девочке жизненно необходим переносной аппарат для автоматизированного перитонеального диализа (принудительной очистки крови). Но такие аппараты за счет госбюджета не предоставляются.

Из письма Анжелы Холоден, мамы Насти:

"Четверть своей жизни Настя проводит на диализе: через катетер и специальные трубки в брюшную полость дочке вводятся специальные растворы, которые всасывают токсичные вещества, скопившиеся в организме, а потом сливаются. Диализ Насте жизненно необходим, пропускать его нельзя, так как почки, которые должны очищать кровь, у дочки перестали работать пять лет назад. Процедура длится до полутора часов. Повторять ее нужно четыре раза в день, строго по расписанию: в шесть утра, в полдень, в шесть вечера и в полночь. Ночью мы практически не спим. Три года назад не стало мужа. В прошлом году один за другим, с разницей в одиннадцать дней, ушли из жизни и мои мама с папой. Родственников у меня не осталось, только три дочки: старшие уже взрослые, самостоятельные, а мы с Настей вот боремся с болезнью потихоньку, как можем отвлекаемся — вяжем одежду для кукол, лепим, поделки делаем. К ней учителя приходят — Настя на домашнем обучении, иногда друзья — приносят с собой настольные игры, сидят, общаются. Нам-то из дома никуда надолго уходить нельзя: только выйдешь, все — уже назад бежать пора, чтобы на диализ успеть. Сейчас врачи рекомендуют Насте переход на автоматизированный диализ с помощью специального аппарата — циклера. Автоматизированный диализ переносится легче, риск осложнений меньше, и Настя весь день будет свободной, сможет начать нормальную жизнь. Аппарат подключается на ночь, он сам подогревает раствор, сам его заливает, сам сливает, если что-то не так, где-то во сне неправильно повернулся и трубочка пережалась — пищит. Утром проснулся, отключил аппарат, и все — живешь как и все остальные. Однако за счет средств ОМС закупаются только расходные материалы для автоматизированного диализа, их стоимость более 1,5 млн руб. в год. А вот сам аппарат для домашнего использования из средств госбюджета не оплачивается. Мне необходимой суммы не собрать. Прошу вас, помогите нам!"

Для спасения Насти Холоден не хватает 75 003 руб.

Заведующая отделением диализа и эфферентных методов терапии Областной детской клинической больницы Татьяна Бережная (Ростов-на-Дону): «Насте рекомендован переход на автоматизированный перитонеальный диализ с использованием циклера. С помощью специальной программы для ребенка записывается индивидуальный режим перитонеального диализа, вечером к больному подключается аппарат, который во время сна проводит очистку крови. Утром система отсоединяется, ребенок весь день может вести социально адаптированный образ жизни. Данный способ проведения диализа является оптимальным, он значительно улучшает качество жизни и во много раз снижает риск развития осложнений».

Цена переносного аппарата для автоматизированного перитонеального диализа 729 120 руб.

515 485 руб. собрали читатели Русфонда.

Не хватает 75 003 руб.

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