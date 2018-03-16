Нижегородские школьники написали книгу «Сказка про чудеса»

Проект реализуется впервые в России. Книга посвящена истории художественных промыслов Нижегородской области. В ней авторский коллектив школьников демонстрирует свое видение темы в «сказочном» варианте. В сборник вошли два произведения — «Волшебное колечко» и «Ангел Доброты», которые связаны между собой общей идеей и главными героями.

"Книга представляет собой яркую во всех отношениях сказку-путешествие по центрам нижегородских промыслов. Помимо увлекательного знакомства юного читателя с ремесленными традициями Нижегородского края, она преследует целью также сохранение сказочных традиций. На страницах книги живут чудеса, дружба помогает преодолеть любые препятствия, добро непременно побеждает зло", — отмечают организаторы презентации.

Иллюстрации в книге, созданные в стиле народных промыслов, выполнены художником Светланой Еремеевой совместно со школьниками. Уникальное издание уже появилось в продаже.