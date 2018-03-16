Илья Резник: Моя жена послана мне Богом за мытарства!

Легендарный Илья Резник готовится отметить юбилей. Поэт, написавший огромное количество знаковых песен для Пугачевой, Пьехи, Вайкуле, Леонтьева, Киркорова, Аллегровой, Азизы и Распутиной, отметит свой праздник на сцене Кремля. Там закончится его десятилетний перерыв в отношениях с Аллой Пугачевой — Примадонна выйдет на одну сцену с маэстро.

«Рядом с Ирой чувствую себя ребенком»

— Илья Рахмиэлевич, с каким настроением подходите к юбилею?

— Как-то очень спокойно: без ажиотажа и нервов. Надеюсь, пожить с Божьей помощью еще много лет и поработать на благо людей, во благо Родины. Напишу новые песни, молитвы. (Спустя паузу.) Мы уже в Санкт-Петербурге начали юбилейный год замечательным концертом, который я подарил ветеранам и блокадникам, врачам и детям. Он был организован при поддержке моего друга Константина Голощапова

На сколько я себя ощущаю? — продолжает мэтр. — Мы с Ирой — ровесники, нам лет по 25. Главное, что есть желание работать, есть радость от творчества, от жизни. У нас есть замечательные дети, 80 человек. Это я говорю про наш коллектив «Маленькая страна». Шесть раз в неделю у нас проходят занятия по вокалу, хип-хопу, хореографии в Доме танца Лейлы Адамян. Я веду мастер-классы по художественному чтению и актерскому мастерству. Кстати, в Санкт-Петербурге мы недавно заезжали с «Первым каналом» в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, который я закончил. С архивариусом смотрели документы, и я с удивлением увидел свою характеристику-рекомендацию, что могу быть использован в основном на комедийные роли. Я и забыл про это! Концерт в Петербурге отработали без гонорара. Зато смогли взять 50 детей из нашего коллектива с собой. Они посетили Эрмитаж , Русский музей, школьный блокадный музей «А музы не молчали». А жили и завтракали они в «Гранд Отель Европа», где когда-то я с Марком Фрадкиным имел честь отведать судака «Орли». Это все было потрясающе ново для них. И познавательно.

— В тусовке все говорят о здоровом образе жизни, который вы соблюдаете. Расскажите, как проходит ваш день?

— Мы не курим и не пьем вообще. Все закончилось с появлением в моей жизни Ирочки. Она привила мне интерес к здоровому образу жизни. Мы плаваем каждый день. Она в открытом бассейне в любую погоду проплывает два с половиной километра, а я в закрытом — километр. Хочется жить и чувствовать себя здоровым. Испытывать счастье и радость от каждого прожитого дня. Питание у нас, конечно, разное. Вечером после встреч иногда голодный приходишь, и хочется картошечки жареной, сладенького. Но утро начинаем всегда с овсянки. Мы варим друг другу каши на молоке. Уже привыкли: это очень полезно. Слава Богу, серьезных болезней нет.

— На программе памяти Людмилы Сенчиной вы рассказывали, что регулярно ходите на капельницы…

— Тогда было необходимо. Немного простыл. У меня же, как у блокадного ребенка, развилась холодовая аллергия, и, как следствие переохлаждения, немного радикулит порой тревожит. Вот и прокапался, чтобы в свой родной город по-ехать здоровым. Три часа сорок минут провел блестяще. Даже не устал почти на эмоциях.

— С Ириной вы вместе уже не один десяток лет. В чем секрет вашей семейной жизни?

— Безусловно, моя любимая женщина послана мне Богом. В благодарность за мытарства. Я ее заслужил, наверное. За все те испытания, которые случались в моей жизни ранее. Она — мой оплот, моя защита — все, что угодно. Рядом с Ирой я себя чувствую абсолютно счастливым. Иногда даже ребенком (улыбается).

Фото: из личного архива

— Вы вместе не только работаете, но и отдыхаете.

— Конечно. Отдыхаем летом в Крыму. Вернулись туда после двухлетнего перерыва. Уезжаем где-то на месяц. Ездим в санаторий, там врачи старой закалки, из советского медицинского прошлого, очень старательные, большие профессионалы. В прошлом году были в «Артеке», привезли 30 детей. Министерство образования наградило за наш труд, наши выступления. Там есть панно с Александром Сергеевичем Пушкиным. Руководство лагеря распорядилось, чтобы принесли огромный камень. И меня попросили написать на нем посвящение поэту. Около трех часов сидел на корточках в жару 40 градусов и каждую буковку выписывал точечным нанесением. Написал стихи, теперь они останутся на долгие годы там. Это было 2 августа. В день Ильи-пророка, моего ангела-хранителя. А 6 августа в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде отец Николай Доненко провел святое таинство крещения. Теперь Господь Бог у меня в сердце. Ангелы-хранители, надеюсь, и дальше будут охранять нашу жизнь.

«Голос» меня мало интересует»

— Илья Рахмиэлевич, cейчас очень популярны телевизионные конкурсы. Что можете сказать насчет них?

— Проекты интересные. Взрослый «Голос» меня мало интересует. А в детском есть настоящие самородки. Хотя больше мне нравится «Синяя птица» — она разножанровая. Но по телевизору сейчас смотрю только политические программы, новостные (за что меня часто ругает Ира). И документальное кино очень увлекает. Но эти фильмы идут поздно ночью, поэтому не всегда получается смотреть. Слава Богу, я сейчас много пишу. Компьютером не пользуюсь вообще. Ирочка не пускает. Не дает грязь читать. Ей сказали верующие люди, что нельзя меня подпускать к интернету. Господь Бог может перекрыть поток.

— Притом что «Голос» не интересует, ваши песни один из его победителей — Сергей Волчков — поет!

— Да, Сережа исполняет «Мне тебя не хватает», которую мы с Раймондом написали. Сережа — замечательный человек, прекрасный в общении. Сделал песню под рояль, и получилось прекрасно. Скажу по секрету, в Кремле он будет исполнять нашу песню и под виолончель. С ним легко. Он благодарный человек — редкость в наше время.

— На афише большими буквами написано «Алла Пугачева»…

— Аллочка будет петь во втором отделении. Почти все отделение ее… Я ей дал список из тридцати песен и сказал: «Ты свободна в своем выборе. Я рад буду любым нашим детищам». Будут песни, которые, может, зрители даже и не слышали. Например, «А ты не знал, что я живу на белом свете». У нас есть несколько песен, которые мало звучали.

С Аллой Пугачевой // Фото: Мила Стриж

— Ваша ссора с Аллой в прошлом?

— Диана до сих пор вспоминает, как незадолго до беременности вы написали ей пророческую песню про девять месяцев.

— Да, это было ровно за год до ее радостного события. Она даже не верила. Но мечтала. Такие пророчества случаются. С Вовой Пресняковым как-то сделали песню «Незаконнорожденный мой сын». За два года до рождения Никиты, который оказался, как вы знаете, незаконнорожденным. Они с Кристиной так и не расписались. У меня и с Аллой были телепатические совпадения. Помню, в «Олимпийском» зашел на самую верхнюю трибуну во время выступления Аллы, где была премьера песни «И в этом вся моя вина», и забыл текст песни, которую она исполняла в этот момент. И Алла тоже забыла! Потом она меня попросила: «Илюшка! Ты в зале был? Не ходи больше, когда проходят премьеры, ни в коем случае». Я пообещал, что не буду. Понимаю, что мешаю своим внутренним повторением. Вот такие совпадения.

— Илья Рахмиэлевич, недавно вы сетовали, что придется съезжать из арендованного дома, в котором живете. Удалось ли решить материальные проблемы?

— Нет. Живем в долг. Пока никак не можем выбраться из этой ямы. Немного налаживается выплата авторского вознаграждения. У нас сейчас права защищает компания Warner Music Russia. После тюремного срока бывшего главы РАО Федотова в крайний раз заплатили очень хорошо за три месяца. Это сколько же он украл! Теперь я ни с кем не ссорюсь, никаких скандалов с певицами нет, так как прав на свои песни не имею. Ими занимаются профессионалы. Я устал от этой грязи… Помогают друзья как-то продержаться. Единственное, о чем жалею сейчас, перед юбилеем, так это о том, что два года назад занял деньги у своего, как я считал, друга, а отдать никак не могу. И теперь мне говорят, что он записал меня в свои враги. Похоронил в своем сердце. Я очень надеюсь на юбилейный год, что проведу концерты и отдам ему деньги. Печально все это. Но на все воля Божья.