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Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе оркестровых струнных инструментов
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Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе оркестровых струнных инструментов 

Управа района Выхино-Жулебино 16 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Открытый зональный конкурс «Юный исполнитель на оркестровых струнных инструментах» учащихся ДШИ и учреждений культурно-досугового типа прошел в г. Мытищи. В номинации «Сольное исполнение младшая группа» приняли участие ученики класса виолончели детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино преподавателя Татьяны Зиченковой (концертмейстер Анастасия Нестерова).
Александр Толкачев получил диплом лауреата III степени, Ева Ахтариева получила специальный диплом «Надежда». В номинации «Ансамбли средняя группа» лауреатами II степени стали участники дуэта Камилла Бабаева и Кристина Курбанова.
В номинации «Ансамбли старшая группа» успешно выступил и получил диплом лауреата III степени ансамбль Камилла Бабаева (виолончель), Давид Ахтариев (скрипка), Дарья Шмидкова (фортепиано). (вт)
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