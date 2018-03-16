Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе оркестровых струнных инструментов 

Открытый зональный конкурс «Юный исполнитель на оркестровых струнных инструментах» учащихся ДШИ и учреждений культурно-досугового типа прошел в г. Мытищи. В номинации «Сольное исполнение младшая группа» приняли участие ученики класса виолончели детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино преподавателя Татьяны Зиченковой (концертмейстер Анастасия Нестерова).
Александр Толкачев получил диплом лауреата III степени, Ева Ахтариева получила специальный диплом «Надежда». В номинации «Ансамбли средняя группа» лауреатами II степени стали участники дуэта Камилла Бабаева и Кристина Курбанова.
В номинации «Ансамбли старшая группа» успешно выступил и получил диплом лауреата III степени ансамбль Камилла Бабаева (виолончель), Давид Ахтариев (скрипка), Дарья Шмидкова (фортепиано). (вт)