Топ-9. Куда пойти в выходные?

Жаль, что выходных только два. Потому что развлечений в округе столько, что хватит на целую неделю! Фестиваль «Мос/Еда!», концерты звезд, песни в исполнении бардов программы «В нашу гавань заходили корабли», сценическая история русского Гамлета, удивительная фотовыставка Екатерины Рождественской , Всемирный День воды. Все, самые интересные события в округе — в моей статье. Нужно всего лишь выйти из дома и проложить подходящий маршрут. Итак, что стоит сделать в эту субботу и воскресенье? Отведать разносолов на фестивале «Мос/Еда!» Сообщаю отличную новость для гурманов — фестиваль «Мос/Еда!» пройдет буквально на каждом углу — на 155 площадках округа! И в эти выходные ярмарочные прилавки будут манить любителей вкусно покушать мурманскими гребешками, камчатскими крабами и дальневосточными креветками, а так же настоящими балтийскими шпротами и знаменитой сардиной иваси. Искушать благоуханием десятков сыров (адыгейский привезут из самой Сибири, тильзитер — из Калининградской области, качотту — из Карелии) и вкуснейшей выпечки! На фестивале гости-мясоеды угостятся мексиканскими лепешками с начинками, лапшой, шашлыком, ребрышками, жареными крылышками. А вегетарианцы — запеченными баклажанами, помидорами, картофелем, грибами и прочими аппетитными разносолами. А подкрепив силы всяческими вкусностями и запив все сладким морсом или пряным чаем, непременно продолжите прогулку, чтобы поучаствовать в ярмарочных забавах и гастрономических викторинах. Подробные адреса всех площадок, работающих в округе, здесь. Когда: 17 и 18 марта Раменки Пойти на Всемирный день воды в Дарвиновский музей

фото: darwinmuseum.ru Почему так схожи ихтиозавр, акула и дельфин? Можно ли «выловить» рыбу под стенами Кремля? Есть ли зубы у карпов и сколько их у щук? Вьют ли рыбы гнёзда? Какие лягушки «самые-самые»? Об этом и многом другом вы узнаете на веселом весеннем празднике «Всемирный день воды» в Дарвиновском музее. А еще приоткроете тайны мировых океанов и поймете, почему некоторые настолько разные животные так похожи внешне, узнаете все плюсы и минусы жизни под водой и ее поразительные свойства. Словом, гостей ждет замечательный праздник, будоражащие фантазию мастер-классы и увлекательные викторины. Не пропустите! Когда: 17 марта с 10:30 до 16:00 Дорогомилово 1. Встретиться с бардами передачи «В нашу гавань заходили корабли» в Парке Победы

Всем известный Эдуард Успенский в свое время организовал, и долгое время вел на радио и телевидении замечательную передачу «В нашу гавань заходили корабли», в которой слушатели и зрители «на ура» принимали такие родные и душевные «дворовые песни». Видимо, потому, что это чисто наш, русский жанр народного творчества. В эту субботу в Парке Победы пройдет творческая встреча с участниками программы «В нашу гавань заходили корабли» и авторами поэтического клуба «Вдохновение». И не только артисты, но и все желающие смогут взять в руки «открытый микрофон» и спеть собственные или просто любимые строки. Кроме того, гостей развлекут шуточной викториной «Дай ответ мне песней» и конкурсом «Продолжи строчку». А посвящена будет встреча солнечной и цветущей весне. Для участия нужно зарегистрироваться по телефону 8 (903) 181-50-99. Встреча состоится в кафе «Привал», расположенном на Главной Аллее. Когда: 17 марта с 12:00 до 14:00 2. Узнать историю русского Гамлета в Мастерской Фоменко

фото: youtube.com Как говорят в Мастерской, особое место в лекции (а прочтет ее Алексей Бартошевич , известный историк театра и специалист по творчеству Уильяма Шекспира ) займет «сценическая история русского Гамлета, в которой с предельной ясностью воплотилась судьба России». Кроме того, речь пойдет и о шедевральных постановках Шекспира в отечественном театре — о режиссерских удачах Алексея Попова (его версия «Укрощения строптивой», которая шла на сцене театра Советской армии ещё в 1937 году, стала основой одноименного кинофильма) и Юрия Любимова (его «Тот самый Гамлет» десятки лет не сходит со сцены московского Театра на Таганке). И, конечно же, о ролях Иннокентия Смоктуновского и Владимира Высоцкого (последний утверждал, что «сыграть Гамлета для актера — это все равно, что защитить диссертацию в науке»), явивших зрителю принца Датского в новой ипостаси — «парня с улицы» и барда, «чутко слышащего сердцебиение времени». Когда: 4 марта в 15:00 Солнцево 1. Пойти на фотовыставку Екатерины Рождественской

фото: сайт photographer.ru Дочь знаменитого поэта Роберта Рождественского по стопам отца не пошла. Зато нашла свой собственный путь. Ее фотокартины поначалу обретали пристанище на страницах журнала «Караван историй». Известные российские политики, телеведущие, актёры и журналисты, певцы, спортсмены позировали Екатерине в образе героев картин величайших художников прошлого. Одни фотографии выглядят как неприкрытый китч… Другие — до удивления похожи на оригинал. На третьих — человек изображен таким, каким хотел бы себя видеть сам… «Проект уже хорош тем, что каждый воспринимает его по-разному», — резюмирует свое детище Екатерина Рождественская. «Екатерине удается воссоздать атмосферу прошлого, из которого и рождаются новые художественные образы», — заявляют в библиотеке. А в прессе говорят, что работы фотохудожницы покорили Европу. Автор уникальных проектов Екатерина Рождественская многие свои снимки передала библиотеке, носящей имя её отца. Выставка, на которой можно увидеть известных персон в весьма нетривиальных обликах пройдет в библиотеке имени Роберта Рождественского (№ 221). Когда: 17 и 18 марта с 12:00 до 22:00, в воскресенье с 12:00 до 20:00 2. Повеселиться от души на концерте российских звезд В воскресенье в нашем округе пройдет грандиозный концерт! На сцене: МакSим, Елена Темникова , «Иванушки Int», «На-на», «Корни», Алексей Воробьев и другие звезды российской эстрады. Когда и где: 18 марта в 13:30, ул. Авиаторов, дом 8, корпус 2 (межшкольный стадион) Кунцево Услышать «Мелодии любви» в исполнении Рената Ибрагимова

фото: сайт rublevoart.ru Концерт знаменитого певца пройдет в культурном центре «Рублево». Проникновенность исполнения и глубокий бархатный баритон — визитная карточка легенды советской эстрады. В его репертуаре сотни синглов: оперные арии, народные и эстрадные песни и даже композиции в жанре Jazz Funk! Устроители говорят: «Ренат Ибрагимов обладает одним из лучших голосов в мире. Не удивительно, что в Италии его стали называть „Русским Паваротти“. Золотой голос легенды эстрады волнует сердца слушателей независимо от возраста». Стоимость билетов — от 600 до 1000 рублей. Когда: 17 марта в 17:00 Филевский парк Пойти на юбилейный вечер «Поем Вам от души»

фото: сайт rumina.ru Артисты группы «Русы» решили отметить свое десятилетие на сцене фольклорного центра Людмилы Рюминой . И приготовили для гостей самые лучшие песни (русские народные, казачьи, ретро и эстрадные шлягеры), которые на протяжении многих лет исполняют «с душой и от всего сердца». Вот, что говорят о концерте сами исполнители: «Вас ждёт незабываемый вечер встречи с песнями и мелодиями разных эпох и жанров в тёплой и дружеской компании. Мы с нетерпением ждём вас на нашем концерте и будем рады этой встрече! Приходите, порадуемся и погрустим, и конечно же попоём вместе наши любимые песни!». Стоимость билетов 400-500 рублей. Когда: 17 марта в 19:00 Можайский Пойти на концерт звезд отечественной эстрады