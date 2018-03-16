Водные спасатели Москвы проводят занятия с «Нашей заботой»

Занятия проводятся на базе поисково-спасательных станций с демонстрацией спасательного оборудования и техники, практическим показом способов спасения и самоспасения, обучением детей оказанию первой помощи.

В адрес московских спасателей на воде в 2018 году поступили заявки от 60 школ и колледжей на проведение более 180 занятий. Заявки продолжают поступать ежедневно.

В четверг, 15 марта, поисково-спасательную станцию «Строгино» в сопровождении родителей посетили с экскурсией дети из общественной организации «Наша забота». Начальник станции Алексей Сергеев рассказал гостям о работе водно-спасательного подразделения. Специалисты отдела дополнительной подготовки спасателей научили правилам оказания первой помощи — ребята смогли самостоятельно наложить бинтовые повязки пострадавшему с обмороженными руками и лицом, роль которого исполнил один из спасателей, мастерски загримированный для большей достоверности.

Специалист отдела Мария Марьян показала приёмы оказания сердечно-лёгочной реанимации на тренажёре-манекене. На улице малышей уже ждали спасатели-водолазы, они ответили на интересующие вопросы — сколько весит снаряжение, насколько хватает воздуха в баллоне и зачем водолазу нужен нож под водой.

В эллинге станции главный специалист Ирина Чернышёва-Калашникова показала поисково-спасательное оборудование и снаряжение — надувную лодку, катера, спасательные круги и Конец Александрова.

В завершении увлекательной экскурсии спасатели МГПСС прокатили гостей по застывшей акватории Строгинской поймы на судне на воздушной подушке «Хивус». Для детей из общественной организации «Наша забота» запланировано проведение 4 подобных мероприятий.