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Дворец молодежи в Екатеринбурге пообещали превратить в патриотический центр
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Дворец молодежи в Екатеринбурге пообещали превратить в патриотический центр 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
О предложении Ралдугин рассказал на церемонии подписания соглашения между ГУ МВД и екатеринбургским отделением Союза писателей России. Изначально ветераны выступили с идеей памятника сотрудникам всех силовых структур, погибших при исполнении обязанностей. Комплекс «Во славу Отечества в вечном строю» должен включать в себя стелы с именами примерно трехсот свердловчан. «При этом там идеология не оплакивания, не кладбища, а гордости», — рассказал Ралдугин.
По словам главы совета ветеранов, идея получила поддержку комиссии при областном министерстве общественной безопасности, которая рекомендовала разместить памятник в парке XXII Партсъезда. «После этого возникла идея переделать его в историко-патриотический парк, а Дворец молодежи использовать как Дворец патриотического воспитания», — сообщил Ралдугин. Предложение, однако, вызвало недовольство мэрии Екатеринбурга, посетовал ветеран МВД.
Ралдугин обратился с просьбой поддержать проект к председателю екатеринбургского отделения СПР Евгению Касимову. «Мы убедим город, что это надо сделать», — заявил начальник ГУ МВД Михаил Бородин.
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