Дворец молодежи в Екатеринбурге пообещали превратить в патриотический центр

О предложении Ралдугин рассказал на церемонии подписания соглашения между ГУ МВД и екатеринбургским отделением Союза писателей России. Изначально ветераны выступили с идеей памятника сотрудникам всех силовых структур, погибших при исполнении обязанностей. Комплекс «Во славу Отечества в вечном строю» должен включать в себя стелы с именами примерно трехсот свердловчан. «При этом там идеология не оплакивания, не кладбища, а гордости», — рассказал Ралдугин.

По словам главы совета ветеранов, идея получила поддержку комиссии при областном министерстве общественной безопасности, которая рекомендовала разместить памятник в парке XXII Партсъезда. «После этого возникла идея переделать его в историко-патриотический парк, а Дворец молодежи использовать как Дворец патриотического воспитания», — сообщил Ралдугин. Предложение, однако, вызвало недовольство мэрии Екатеринбурга, посетовал ветеран МВД.