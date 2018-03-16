10 секретных вещей, которые вам никогда не расскажет бармен

Работа за барной стойкой, как и любая деятельность, связанная с нетрезвыми людьми и легкими деньгами, чревата тем, что, во-первых, бармен очень скоро разочаровывается настолько, что получаемая за это зарплата точно покажется ему ничтожной. Про чаевые мы вообще молчим — их количество почти никогда не компенсирует уничтоженные нервные клетки и ощущение, что веселая жизнь проходит мимо. Не нравится — не работай, скажете вы и, конечно, будете правы, но кто на самом деле способен последовать своему же совету?

Вместо смены деятельности самые пытливые умы придумывают изощренные способы обмана гостей и хозяев с целью поправить свое материальное положение. Не пытливые же просто следуют проторенными кривыми тропами, о которых легко узнать, если ты стоишь по ту сторону бара, но почти невозможно догадаться, если никакого отношения к индустрии не имеешь. Сегодня мы решили исправить ситуацию и рассказать о 10 вещах, о которых вам точно не расскажет даже самый приветливый бармен.

— Диспенсер на бутылке — не проблема —

Для опытного или просто смекалистого бармена практически не существует неприступных дозаторов, которые обычно имеют многие бутылки с алкоголем. При помощи трубочки, умело вставленной в диспенсер, в бутылку можно залить что угодно. Если напиток ходовой, то дозатора может попросту не оказаться, а на его месте будет красоваться так называемый «гейзер» — насадка с определенной скоростью налива. В этом случае содержимое бутылки можно поставить под совсем уж большое сомнение.

— Трехдневное вино в кальяне —

Немало тайн и у кальянщиков, всегда обитающих где-то у барной стойки. Из них поверхностное отношение к чистоте кальянов — тайна настолько безобидная, что на ранних этапах может даже не вызывать подозрений у гостей. Вот и кальян на вине в сомнительном заведении вам могут подать с содержимым колбы, которое до этого момента уже использовалось. Свежий же и сильный вкус вина в аромате, скорее всего, будет вызван тем, что в шланг залили небольшое количество вина, сполоснули, а затем слили.

— Такой разный счет —

Говорить о том, что в счете хорошо опьяневшего гостя может появиться все что угодно, наверно, уже не современно, настолько эта тема избита. А вот не заметить надписи вроде «премиум», «экстра» или изменившуюся с 12 до 18 лет выдержку может даже почти трезвый посетитель. Ну, а вместе с ними и прибавку до 30% к стоимости того, что вы выпили и съели.

— Минералка из под крана —

В стеклянных бутылках из-под минеральной воды без газа вполне может оказаться бутилированная, которую используют для приготовления кофе и чая. Бармен приложит все усилия, чтобы продемонстрировать, что открывает эту бутылку впервые, ну, а вы не почувствуете никакой разницы, особенно если вода достаточно охлаждена.

— Аромат алкоголя ни о чем не говорит —

Если вы думаете, что недолив легко можно ощутить во вкусе коктейля, то и тут вас ждет разочарование. Самый простой прием, который может ввести в заблуждение — это нанесение алкоголя на край бокала перед сервировкой коктейля. В этом случае вы сразу обратите внимание на сильный аромат спиртного, а мозг припишет те же свойства содержимому бокала, обманув вкусовые рецепторы.

— Изощренный обман —

С теми же джиггерами существуют и совсем уж изощренные способы «обвеса». Так, например, известны случаи с установкой «второго дна» в мерник, скрытый объем которого не дает вылиться лишним 15 мл. Пара десятков коктейлей и бармен экономит по паре бутылок алкоголя, который тут же отлично продается за наличность или же забирается домой.

— Недолив на глазах —

Напуганные историями о тотальном недоливе люди в спешном порядке принялись заказывать лед отдельно от напитка и внимательно следить за уровнем алкоголя в мерном стакане. При этом многие не подозревают, что прямо на глазах их могут обмануть, и никто об этом не узнает. Существуют специальные мерники под названием «джиггеры», представляющие собой две спаянные основаниями «рюмки» разного объема. Так вот, даже если их предназначение — точный налив 25 и 50 мл, то по факту в бокал попадет только около 18 и 43 мл. Это происходит из-за того, что обычно подразумевается налив «с горкой», что очень тяжело сделать и не расплескать.

— Мастера невольного купажа —

Раз в месяц или чаще в баре обычно проводится ревизия, на которой среди прочего считается точное количество алкоголя в каждой бутылке. Для упрощения этого утомительного процесса, конечно, существуют программы и специальные линейки, но их приобретают только самые неравнодушные заведения. Обычно остатки снимают по-старинке — при помощи воронки и мерного стакана, мыть которые после каждого замера — значит растянуть процесс еще на пару часов. В лучшем случае мерник споласкивают после замера определенного вида алкоголя, например, текилы или коньяка. В худшем — и это реальная история — содержимое бутылки с джином будет мутноватым из-за того, что кто-то поленился достаточно хорошо помыть мерный стакан после сливочного ликера Baileys.

— Выдохшийся алкоголь — это норма —

Большой ассортимент при маленькой востребованности большинства позиций алкоголя приводит к тому, что открытая бутылка с каким-нибудь дорогим виски может стоять на полках на протяжении нескольких лет. Говорить о богатом аромате и вкусе последних порций не приходится, так как герметичность, влажность и прочие условия хранения не соблюдались. Так что, если видите бутылку вашего любимого односолодового 21-летнего Macallan с парой порций на дне, уточните сперва, сколько она стоит и закажите что-нибудь другое, если только бармен не ваш близкий друг, которому можно доверять.

— Несвежий лед —

Одним из самых незаслуженно обходимых вниманием пунктов является качество льда, попадающего в ваш бокал. Начать стоит с того, что аппарат, производящий лед, необходимо регулярно — не реже раза в неделю — полностью освобождать от содержимого и мыть, что делается далеко не везде. Да почти нигде!

Другим моментом является то, что зачастую в этот самый «ледяной шкаф» попадают бутылки, требующие быстрого охлаждения. В некоторых заведениях там даже постоянно «прописаны» бутылки с Jägermeister, для которого мороза простого холодильника не хватает. Моет ли их кто-нибудь перед погружением в лед? Конечно, нет.

Ну, и напоследок, чтобы у вас навсегда отпало желание заказывать в баре что-то со льдом, скажем, что часто вместо совка для льда бармены используют саму посуду или еще хуже — свою ладонь, которой только что, возможно, пересчитывал деньги.