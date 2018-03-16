«Каннские львы»: в Ельцин Центре покажут шокирующие видеоролики

С 23 по 25 марта в « Ельцин Центре » стартует фестиваль «Каннские львы в Екатеринбурге». В рамках излюбленного рекламщиками мероприятия зрители увидят сбойку из видео-роликов-победителей 64-го Международного Фестиваля Креативности «Каннские Львы» (Cannes Lions International Festival of Creativity).

«Каннские львы» — самая престижная в мире награда в рекламной индустрии. В 2017 году гуру маркетинга и рекламы из 20 стран отсмотрели более 41 000 лучших работ своих коллег. В полуторачасовую программу показов фестиваля «Каннские львы в Екатеринбурге» вошли только победители. Именно они задают тренды всей индустрии.

На мероприятии можно подержать в руках настоящую статуэтку каннского фестиваля. Кроме того можно познакомиться и пообщаться с уральскими креативщиками, которые очень часто уезжают из Канн с призами — 2017 год не стал исключением. Они обсудят призеров фестиваля и поговорят о трендах в современной видео рекламе.

Гости могут поучаствовать в награждении первых «Молодых Львов» в Екатеринбурге — победителей конкурса среди студентов города на лучший ролик, снятый на смартфон.

А вот что можно посмотреть на фестивале. Например, работа уральских рекламщиков РА «Восход», которые придумали керлинг … автомобилями «Ока».

Впрочем, креативной может быть не только коммерческая реклама. Сильный ролик про необходимость соблюдения пешеходами дорожного движения придумали французы. На одном из переходов была установлена рекламная конструкция. В случае, если пешеход шел на красный свет, стенд издавал звук приближающегося авто, после чего установленная в конструкции камера фотографировала лицо испуганного нарушителя.