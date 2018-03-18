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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова проголосовала на выборах президента
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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова проголосовала на выборах президента 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках на выборах президента России в воскресенье проголосовала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Химки. Избирательный участок 3145. Я сделала свой выбор, — написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.
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