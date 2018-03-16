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Детский омбудсмен Подмосковья начал прием в Волоколамске из-за свалки «Ядрово»
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Детский омбудсмен Подмосковья начал прием в Волоколамске из-за свалки «Ядрово» 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова открыла временную приемную в Волоколамске, чтобы помогать родителям решать связанные с полигоном бытовых отходов «Ядрово» проблемы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе уполномоченной.
"В связи с введением режима ЧС на полигоне Ядрово в Волоколамске начала работу общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. До окончания режима чрезвычайной ситуации прием в общественной приемной будет проходить каждый четверг", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. По словам Мишоновой, пришедшие сегодня на встречу с ней родители жаловались на обострение хронических заболеваний у детей на фоне ухудшения экологической ситуации и нехватку таких медицинских специалистов, как пульмонолог, аллерголог и кардиолог.
"В районе сложилась непростая ситуация, родители встревожены. Мы будем делать все возможное. Необходимо организовать регулярные выездные приемы этих [медицинских] специалистов. Совместно с подмосковным Минздравом постараемся как можно скорее решить эту проблему", — сказала омбудсмен.
Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, этот сегмент «Ядрова» будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.
3 марта в Волоколамском районе прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, требовали его закрытия и рекультивации и отставки нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев до 15 июня и взял ее на личный контроль.
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