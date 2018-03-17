Боня и Кузьмич сняли новый клип в небе над Пермью

Юмористический дуэт «Боня и Кузьмич» снял новый видеоролик. По сюжету пока Кузьмич спит, Боню похищают неизвестные. Она успевает позвонить и сообщить о том, что попала в беду. Девушка просит спасти её и советует воспользоваться для этом рюкзаком Супердеда.

Кузьмич надевает костюм супергероя и самодельный летательный аппарат.

На кадрах видео он пролетает над зданием законодательного собрания, эспланадой и другими частями города.

Наконец, герой замечает свою подругу, которую везут на санях, привязанных к автомобилю. Он хватает Боню за руки и взлетает вместе с ней. Приземляется пара на набережной у надписи «Счастье не за горами». Но вместо хэппи энда в конце клипа поступает известие, что похищен сам Супердед.