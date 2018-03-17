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Боня и Кузьмич сняли новый клип в небе над Пермью
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Боня и Кузьмич сняли новый клип в небе над Пермью 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Юмористический дуэт «Боня и Кузьмич» снял новый видеоролик. По сюжету пока Кузьмич спит, Боню похищают неизвестные. Она успевает позвонить и сообщить о том, что попала в беду. Девушка просит спасти её и советует воспользоваться для этом рюкзаком Супердеда.
Кузьмич надевает костюм супергероя и самодельный летательный аппарат.
На кадрах видео он пролетает над зданием законодательного собрания, эспланадой и другими частями города.
Наконец, герой замечает свою подругу, которую везут на санях, привязанных к автомобилю. Он хватает Боню за руки и взлетает вместе с ней. Приземляется пара на набережной у надписи «Счастье не за горами». Но вместо хэппи энда в конце клипа поступает известие, что похищен сам Супердед.
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