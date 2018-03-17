В Красноярском крае депутат избил главу района

Наряд полиции вызвал в здание администрации глава Ачинского района. Сотрудникам правоохранительных органов он заявил, что в собственном кабинете несколько ударов по голове ему нанёс действующий депутат райсовета Роман Муковозов. Сообщение о происшествии опубликовало ИА «Запад24». На сайте агентства под этой новостью почти сотня комментариев от жителей района нелестного для главы смысла: «Мало дали», «Скажите, кто знает, а уши ему не оторвали?», «Какая приятная новость».

Конфликтная ситуация между депутатским корпусом и главой района возникла давно. Народные избранники пытались установить конкретные сроки для отчета главы, чему последний сопротивлялся, как мог. Во время голосования Евгений Розанчугов открыто грозил депутатам кулаком. Сессия тогда закончилась вызовом полиции.

Впрочем, Роман Муковозов уже заявил, что драки не было.