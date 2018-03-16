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«НАШЕ Радио» начало вещание в Костроме, Соликамске и Вязниках
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«НАШЕ Радио» начало вещание в Костроме, Соликамске и Вязниках 

Национальная Служба Новостей 16 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Вещание «НАШЕго Радио» началось сегодня, 16 марта сразу в трёх новых городах: Костроме, Соликамске и Вязниках.
Для 300 тысяч костромичан радиостанция доступна на частоте 96,0 FM. В Соликамске и близлежащих населённых пунктах 280 тысяч жителей могут слушать «НАШЕго Радио» на частоте 95,1 FM. Для 70 000 вязниковцев во Владимирской области радиостанция доступна на частоте 107,9 FM.
Теперь жители сразу трёх городов смогут слушать любимую музыку в любое время суток, веселиться вместе с «НАШИми ведущими», участвовать в розыгрышах и получать интересные призы от «НАШЕго Радио».
Подробности ищите на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
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