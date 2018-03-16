Лиза Арзамасова рассказала, чем занималась в детстве

Звезда «Папиных дочек» с наступлением весны и приближением летнего сезона ударилась в детские воспоминание, когда она проводила время на даче за городом вместе с друзьями. По словам актрисы, однажды она и два соседских мальчика решили играть в «Дон Кихота». Лизе досталась роль Дульсинеи, которая была вынуждена ждать своего рыцаря, сидя на яблоне.

Поначалу 6-летней девочке было скучно, ведь у мальчишек в этой «постановке» было гораздо больше приключений. Дон Кихот и его помощник Санчо Панса целыми днями носились по деревне. Слуге иногда давали поручение принести сладости от бабушки, поеданием которых он занимался, сидя на одной ветке вместе с Дульсинеей.

Постепенно ребята сдружились, и во время выбора рыцаря, красавица предпочла Санчо Панса сновавшему по всей деревне Дону. За такое поведение Лиза-Дульсинея была названа «дурой», однако это ее уже нисколько не волновало. Оставшееся время девочка и ее новый друг проводили время за поеданием вкусных бабушкиных пирожков и различными историями.