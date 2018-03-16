В библиотеке на 1-й Хуторской школьникам рассказали, как с пользой проводить свободное время

Лекцию для подростков «Каникулы с пользой» прочитали в библиотеке № 40 на 1-й Хуторской. Мероприятие прошло в рамках программы «Скажи вслух». Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

— Подросткам порой сложно сориентироваться, где и как провести время. Мы дали ребятам структурированную информацию, собрав самые интересные и яркие события, которые проходят во время каникул, — поделилась Тимчишина.

В конце встречи для гостей провели презентацию и мастер-класс по настольным играм.

Адрес библиотеки: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)