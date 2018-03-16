Ещё
В библиотеке на 1-й Хуторской школьникам рассказали, как с пользой проводить свободное время
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на 1-й Хуторской школьникам рассказали, как с пользой проводить свободное время 

Управа района Савеловский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Лекцию для подростков «Каникулы с пользой» прочитали в библиотеке № 40 на 1-й Хуторской. Мероприятие прошло в рамках программы «Скажи вслух». Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
— Подросткам порой сложно сориентироваться, где и как провести время. Мы дали ребятам структурированную информацию, собрав самые интересные и яркие события, которые проходят во время каникул, — поделилась Тимчишина.
В конце встречи для гостей провели презентацию и мастер-класс по настольным играм.
Адрес библиотеки: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Фильм по мотивам сказки Шарля Перро покажут 17 марта в «Искре» на Костякова Литературное путешествие в компании Буратино совершат читатели библиотеки на Вятской Драму китайского режиссера Сяонина Фенга покажут в культурном центре на улице Правды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение