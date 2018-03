Prodigy, которых мы не увидели: репортаж с концерта в Москве

Очередной визит легендарной электронной группы Prodigy в Москву оставил двоякое впечатление у корреспондентов Sobesednik.ru . Одним из незаурядных событий прошедшего уикенда стал приезд в столицу прославленного британского коллектива Prodigy, на музыке которого выросло несколько поколений россиян. Однако поностальгировать по «лихим» 90-м в традиционном смысле не очень получилось. Электронные панки, чей логотип хорошо знаком даже жителям самых окраин нашей необъятной, дали целых два концерта на столичной площадке Stadium — 16-го и 17 марта. Но вместо привычных безумных танцев Кита Флинта публика увидела ультрасовременное световое шоу и силуэты участников группы, явно намеренно скрытые в полумраке сцены.

Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Такое концептуальное самообезличевание мало походило на грандиозное выступление Prodigy на Красной площади в 1997 году. Впрочем, для группы, примерно с тех самых пор так и не записавшей ни одного хита, это решение, может быть, является более адекватным и честным. Вместо того, чтобы эксплуатировать старый образ, колеся по миру подобно многим увядающим поп-группам, Prodigy просто занимаются тем, чем хотят сами, экспериментируя если не (сильно) с содержанием, то с саундом и светом.

Надо понимать, что и тот самый анархический дух 90-х с ощущением абсолютной беззаботности тоже не имеет ничего общего с нынешним жестоким миром окончательно победившего постмодернизма. Концертную площадку набили людьми до трудно переносимой давки, ассоциировавшейся скорее с похоронами Сталина, нежели с рейвом.

А с учетом того, что большинство почитателей Prodigy скоро разменяет пятый десяток, такие нечеловеческие перегрузки вполне могли бы обострить уже появившиеся расстройства сердечно-сосудистой системы и сопутствующие им недуги. Тем не менее публика крепилась изо всех сил дождаться любимых треков своей молодости, и в этом смысле Prodigy уж точно не разочаровали. Незначительно модифицированные «Everybody in the Place», «Firestarter», «Voodoo People», «Breathe» и «Smack My Bitch Up» заставили стареющих отечественных рейверов забыть о неудобствах и пуститься в тотальный отрыв.

Ну и, в конце концов, не самое тривиальное действо можно было поснимать на гаджеты, чтобы потом показать детям, внукам и правнукам. Кто же откажется от такого банального удовольствия? «Мы здесь были», отметились, можно сказать, а значит, будет не так уж и больно за бесцельно прожитые годы.

