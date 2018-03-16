Планы на выходные: снежный перформанс, кулинарный мастер-класс и очень добрая вечеринка

Сходить на экспериментальный спектакль. Театр мюзикла представляет необычный пластический спектакль-эксперимент «Реверс». Актеры «Реверса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, но средство, помогающее раскрыть внутренний мир персонажей. За хореографию отвечает Дебра Браун, стоявшая у истоков Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесло сотрудничество с Мадонной , Селин Дион, Бьорк Шакирой и другими мировыми поп-звездами. Показы состоятся 16 и 17 марта.

Отметить ДР «Гастрофермы». 17 и 18 марта на «Гастроферме» пройдет праздничный фестиваль по случаю дня рождения. В программе интересные лекции и полезные мастер-классы, много вкусной еды, подарки и маркет необычных вещей от российских дизайнеров. Начало в 12.00.

Увидеть снежный перформанс. 18 марта художник и дизайнер, лауреат Государственной премии России Андрей Логвин создаст временные арт-объекты из главного российского ресурса — снега. Автор самого известного российского плаката «Жизнь удалась» в день выборов покажет серию работ в стиле паблик-арт, которые проживут всего несколько часов, но станут сильным эмоциональным высказыванием. Новый визуальный проект Андрея Логвина национален по форме и универсален по содержанию и применению. Снег «упакуют» в емкие трехстрочные высказывания по мотивам русских пословиц. По мнению художника, в настоящий момент именно снег (а не икра) — символ нашей жизни.

Посмотреть на сбежавших невест. 17 марта в караоке-venue «Кадриль» начнется грандиозная охота на очаровательных и дерзких красавиц, которые сбежали к нам прямо из-под венца. Кто справится с укрощением сразу пяти сбежавших невест?

Попрощаться с «Голодным-Злым». 18 марта закроет свои двери необистро «Голодный-Злой» –проект ресторанного холдинга Perelman People c авторской кухней Михаила Геращенко, проработавший на Цветном бульваре без малого год. По такому случаю в последний день работы, 18 марта в необистро закатывают прощальную вечеринку «Сытый-Добрый». В программе: именные пузырьки Pearlman на welcome, дружное поедание запавших в душу блюд и виртуоз и экспериментатор Никола Мельников за пультом — то бишь, все лучшее сразу. Ну и хорошая новость: совсем скоро на месте «Голодного» откроется вторая по счету «Рыба моя». В общем, вкусно по-прежнему будет!

Посмотреть кино. Измайловский парк 17 марта приглашает всех посмотреть культовый фильм Тарковского « Андрей Рублев ». Начало показа в 17:00 в выставочном павильоне парка. Этот фильм продолжит серию кинопоказов «Художники в кино».

Сходить на кулинарный мастер-класс (с ребенком). 18 марта в загородном комплексе Soho Country Club детей ждет увлекательный кулинарный мастер-класс по приготовлению мини-тортов Candy Party. Soho Kids Club работает каждое воскресенье с 13.00 до 19.00: на территории комплекса оборудована игровая комната, действует специальное меню для детей разных возрастов. На протяжении всего дня маленьких гостей развлекает команда профессиональных аниматоров, желающих ждут на аквагрим, где каждый ребенок сможет выбрать для себя любой образ будь то фея, тигренок, Бэтмен или Супермен.