В Оренбургской области открылись еще два ФАПа

Прежнее здание Вязовского фельдшерского здравпункта было признано аварийным в апреле 2016 года, и с того времени медицинская помощь населению оказывалась службой «Мобильный ФАП». Большую помощь в организации и проведении реконструкции оказал директор ПСК «Приуральский» Бекпай Джуламанов. Руководство районной больницы обеспечило проведение санитарно-технических, электротехнических работ, а также оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью, согласно лицензионным требованиям, на общую сумму 652 тыс. рублей. Фельдшерский здравпункт села Вязовка Оренбургского района обслуживает жителей своего населенного пункта, где проживает 513 человек, в том числе116 детей, а также соседнего поселка Мирный Путь с населением 177 человек, из них 27 детей.

16 марта губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие и в торжественном открытии нового ФАПа модульной конструкци селе Городки Тюльганского района.

Он отметил, что новый ФАП имеет современный облик и все необходимое оснащение.

— Это 19-ый по счету ФАП, построенный в области, начиная с 2010 года. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию отметил важность укрепления первичного звена сельского здравоохранения, развития инфраструктуры сельской медицины. В Оренбургской области эта работа идёт в плановом порядке. Благодаря этому улучшается качество жизни селян, становится все более доступной медицинская помощь, — отметил Юрий Берг.

В церемонии открытия нового медицинского объекта также приняли участие заместитель министра здравоохранения Юлия Балтенко, представители муниципальной власти, районного здравоохранения, жители села.

Построенный взамен старого, пришедшего в аварийное состояние помещения, новый ФАП площадью 71,7 кв. метра соответствует всем современным требованиям. Он расположен по соседству со школой и детским садом, в центре села, где живут 577 человек, в том числе 112 детей.