Мечтаешь поехать на Мальдивы бесплатно? Мы знаем как

Достаточно выиграть «2 билета в лето», главное — знать, куда звонить и когда.

Радио DFM объявило конкурс, в котором разыгрывает морское путешествие на Мальдивы. Два счастливчика будут бороздить Индийский океан на яхте «Ритрелла». Чтобы стать одним из них, для начала достаточно следить за эфиром в будни до 20 марта. Как только по радио зазвучит песня группы МОХИТО «Мальдивы», нужно набрать номер студии и открыть одну из кают виртуальной яхты. Их всего 21, однако свободны только 4.

Проницательные везунчики, нашедшие свободную каюту, становятся полуфиналистами розыгрыша. Финал назначен на пятницу 23 марта. С 10:00 до 11:00 в утреннем шоу #VITAMIND с Юлей Паго назовут имена тех, кому достанутся 2 билета в лето.

Когда: с 12 по 20 марта — отбор в полуфиналисты, 23 марта — розыгрыш билетов.

Где: эфир радиостанции DFM.

Все подробности на сайте радио.

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