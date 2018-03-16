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Во дворе на улице Зои и Александра Космодемьянских может появиться обновленная детская площадка
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Во дворе на улице Зои и Александра Космодемьянских может появиться обновленная детская площадка 

Управа района Войковский 16 марта 2018
Фото: Управа района Войковский
Активные граждане из Войковского района приняли участие в голосовании в одноименной системе. Им было предложено решить, по какому адресу в нынешнем году должна появиться обновленная детская площадка.
На выбор предложили три адреса — ул. Зои и Александра Космодемьянских, 7, корп. 1-4, Вокзальный переулок, д. 9 и ул. Космонавта Волкова, д. 13, корп. 2. Наибольшее количество голосов — 407 — набрал первый вариант. Сейчас имеющаяся в этом дворе площадка устарела и требует модернизации.
Также жители выбрали проект площадки, который показался им наиболее удобным и подходящим для детей. Проект предусматривает установку большого детского городка с горками, нескольких качелей, песочницы и лавочек.
Предложения по благоустройству, одобренные участниками «Активного гражданина», будут переданы в совет депутатов района для принятия окончательного решения.
Отметим, что крайней датой выполнения работ названо 25 августа текущего года. (ог)
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