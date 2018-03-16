Во дворе на улице Зои и Александра Космодемьянских может появиться обновленная детская площадка

Активные граждане из Войковского района приняли участие в голосовании в одноименной системе. Им было предложено решить, по какому адресу в нынешнем году должна появиться обновленная детская площадка.

На выбор предложили три адреса — ул. Зои и Александра Космодемьянских, 7, корп. 1-4, Вокзальный переулок, д. 9 и ул. Космонавта Волкова, д. 13, корп. 2. Наибольшее количество голосов — 407 — набрал первый вариант. Сейчас имеющаяся в этом дворе площадка устарела и требует модернизации.

Также жители выбрали проект площадки, который показался им наиболее удобным и подходящим для детей. Проект предусматривает установку большого детского городка с горками, нескольких качелей, песочницы и лавочек.

Предложения по благоустройству, одобренные участниками «Активного гражданина», будут переданы в совет депутатов района для принятия окончательного решения.

Отметим, что крайней датой выполнения работ названо 25 августа текущего года. (ог)