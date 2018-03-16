Лучший фестиваль рекламы празднует 25 лет в России

«Ночь пожирателей рекламы» — это легендарный фестиваль, который собирает всех любителей рекламы на одну ночь, чтобы насладиться лучшими короткометражными фильмами. В этот раз «НПР» празднует юбилей — 25 лет в России. Мероприятие обещает быть грандиозным.

Для любителей «Ночи» — это давно не просто показ роликов, а история, на которой выросло целое поколение. И если в первые годы событие посещали только профессионалы, то сейчас зрители из самых разных сфер становятся поклонниками рекламной индустрии. И это не удивительно. «НПР» представляют рекламу как произведение искусства: небольшой фильм с неожиданными поворотами и красочным воплощением.

Уже как четверть века российскому зрителю открылся создатель и коллекционер рекламы Жан Мари Бурсико. А первый мировой запуск «НПР» состоялся 1981 году в Париже, и так понравился публике, что уже в следующем году организаторы запустили сразу 2 ночных показа.

А ещё «Ночь» — это непредсказуемость. Никто до последнего дня не знает программу. Бурсико держит в секрете, какие ролики будут показаны в этом году. Но фанаты обожают строить предположения, и, учитывая пристрастия маэстро, велика вероятность увидеть рекламу автомобилей, элитного парфюма, страховых компаний, и, конечно, без эротики никуда.

По традиции «Ночь» подарит и развлекательную программу: живую музыку, дефиле, коктейль-бар и множество сюрпризов.

Не пропустите главное рекламное событие года — «Ночь пожирателей рекламы» — 28 апреля в 23.00 в кинотеатре «Октябрь».

https://www.youtube.com/watch?v=XPYT1acuKlk