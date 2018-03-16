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Получатели социальных услуг из Южнопортового посетили Российскую государственную библиотеку
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Получатели социальных услуг из Южнопортового посетили Российскую государственную библиотеку 

Управа Южнопортового района 16 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Получатели услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Южнопортовый» 14 марта побывали на экскурсии в Российской государственной библиотеке, которая хранит память о важнейших событиях в истории страны.
— Появившись на карте Москвы XIX века, за свою почти двухсотлетнюю историю Российская государственная библиотека никогда не была простым хранилищем книг. В более чем 46-миллионном собрании документов, географических карт, нотных изданий, музыкальных пластинок, газет, журналов, гравюр, плакатов, фотографий, писем, графики, микроформ, дисков, экслибрисов и предметов искусства — жизнь и душа целых народов, столетия истории, мегабайты информации на 367 языках мира. В этом сегодня смогли убедиться экскурсанты из отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Южнопортовый», — сообщил представитель администрации центра.
Напомним, центр социального обслуживания «Южнопортовый» находится по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (мю)
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