Фильм «Леди Берд»: собирательные образы подросткового бунта

Режиссер: Грета Герфиг

Производство: США Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. Тема подросткового протеста — всегда актуальна и, естественно, не нова. Многократный номинант на премию «Оскар» 2018-го года вряд ли претендует на лавры первооткрывателя. Фильм «Леди Берд», словно призрак начала нынешнего века, реконструирует некогда заснятые сюжеты. Параллели с картинами аналогичного жанра очевидны, более того, не скрываются за лживой новизной.

Отчетливые совпадения с кинополотном «Колледж» и деликатное соприкосновение с психологической драмой «Говори» отдают мягким привкусом плагиата. От «почестей» откровенной «ксерокопии» спасает демонстративный отказ от детективного наполнения. Ход сценария призывает публику выступить в роли наблюдателя. Взирая на метания юношеского максимализма, за броуновским движением к самоидентификации, а также за наркотическими и половыми экспериментами созревающих организмов, зрители изначально не рассчитывают на повествование в стиле «Девственниц-самоубийц» или продукта эстонского кинематографа «Класс».

Да и героиню Сирши Ронан невольно сравниваешь с амплуа «стервы» Доминник Суэйн. Те же черты (в принципе, и внешне имеется некоторое сходство) в виде сексуального дебюта, классового непонимания и бесконечного конфликта с родителями. Показная ненависть к окружающему миру, отторжение привычного уклада и последующее возвращение к нему делает девушек из разных лент практически сиамскими близнецами.

Трагикомичный фон, претензии на классический фарс вовсе не заслоняют печальной обстановки безысходности. Собирательный образ молодежи, одуревшей от навязанных понятийных схем (с признаками религиозного воспитания), взбесившейся от «прелестей» капитализма и побочных эффектов от финансового неравноправия, смещает индивидуальность восприятия в сторону бунтарства, возведенного в культ. Бессмысленность борьбы откроется всем, впрочем, через жгучие тернии разочарований.

Вакханалия в списке воспоминаний позже развенчает мифы о необходимости нонконформизма, революционных начал и однобокости представлений о будущем.