В Лосинке гастрономический фестиваль «Мос/Еда» развернется на 11 площадках

Гастрономический фестиваль «Мос/Еда» пройдёт в столице в предстоящие выходные, 17 и 18 марта. В районе Лосиноостровский планируется открыть 11 его площадок.

— Вниманию покупателей производители из регионов России предложат самую свежую и качественную фермерскую продукцию — сыры, мед, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты, — рассказали в управе Лосиноостровского района.

Так, по две пагоды с продуктами установят в Лосиноостровском по следующим адресам: Изумрудная ул., 13, корп. 3; Янтарный проезд, 2; Коминтерна, 52; Норильская, 4; Тайнинская, 15, корп. 3; Стартовая, ул. 27, корп. 3; Таймырская, 3 и 4; Анадырский проезд, 51 и 51, стр. 1. А на 2-й Напрудной, 17 покупателей будут встречать в шале.

Площадки будут открыты с 17.00 до 20.00 в субботу, 17 марта, а в воскресенье, 18 марта, с 8.00 до 20.00. (иб)