Городской глава Иркутска Владимир Сукачёв

Отец Владимира Сукачёва, Платон Петрович Сукачёв, был потомственным дворянином, коллежским советником; мать, Аграфена Никаноровна, происходила из старинного купеческого сибирского рода. Владимир Сукачёв окончил сначала иркутскую гимназию, затем поступил на юридический факультет Петербургского университета, позже перевёлся в Киевский, став дипломированным биологом. Платон Сукачёв. Фото: sukachoff.ru После окончания университета в Малороссии Сукачёв вернулся в родной город, став позже его главой. Началась государственная служба и меценатское дело молодого главы города. Школы и дома для вдов, сиротские учреждения и приюты для малолетних преступников, училище для слепых, больница для прокажённых Якутии — время и средства Сукачёв находил всегда. Ремесленное училище для мальчиков, где детей обучали ручному труду, тоже было основано сибирским меценатом. Вдобавок к этому, Владимир Сукачёв вёл обширную издательскую деятельность: выпуск серии открыток с видами городов Сибири, книга «Иркутск, его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири», в которой были собраны архивные документы и фотографии об истории города. Сам же Сукачёв стал первым иркутским фотографом. Владимир Сукачёв. Фото: ircity.ru Супруга Владимира Сукачёва, Надежда Владимировна, тоже не отставала от мужа. На свои собственные средства она построила четырёхклассную школу для девочек. В ней ученицы бесплатно получали форму, учебники и одноразовое питание. Знаний, получаемых в такой школе, было достаточно, чтобы позже найти себе работу гувернанткой, экономкой и даже бухгалтером. В усадьбе Сукачёвых, где и располагалась школа, устраивались рождественские ёлки, пасхальные вечера, концерты школьного хора и театра. Усадьба славного иркутянина до сих пор существует. В её эскпозиции находятся мемориальные предметы семьи иркутского градоначальника и его супруги: мебель, фарфор, произведения живописи и декоративно-прикладного искусства. Обладает усадьба и уникальным Зимним садом — точной копией воссозданного сада, существовавшего ещё при хозяине — Владимире Платоновиче Сукачёве. Сад удалось восстановить с помощью архивных фотографий, переданных в усадьбу сыном и внуком иркутского мецената. Надежда Сукачёва. Фото: sukachoff.ru Страсть и уважение к науке были делом жизни Владимира Сукачёва. До открытия Томского университета (1878) Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества был единственным оплотом науки в Сибири. Так, Сукачёв финансировал экспедиции учёных. Григорий Николаевич Потанин, русский исследователь, ботаник, этнограф, фольклорист, на средства Сукачёва отправился в экспедицию в Китай, Тибет и Монголию. Естественные науки расцвели в Сибири при таком славном градоначальнике и учёном. С лёгкой руки мецената были организованы публичные отчёты с показом коллекций, собранных во время исследовательских поездок и демонстрацией местных обрядов, и всё было подано со вкусом, увлекательно, не сухо. На свои средства Владимир Сукачёв издавал и научные труды по Восточной Сибири. 143 тысячи ценных научных и художественных книг подарил Владимир Сукачёв родному отделу Императорского Русского Географического общества.

Во время деловых командировок, поездок по России и европейским городам Сукачёв жадно впитывал новые знания по городскому правлению, развитию экономики, культуры, технического прогресса. При нём в городе были организованы Добровольное пожарное общество, создана телефонная связь, водопровод, на улицах заблистали электрические фонари и, наконец, был построен первый мост через Ангару. «Из всех сибирских городов лучший — Иркутск… Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы…», — писал Антон Чехов во время своей поездки в Сибирь и на Дальний Восток. Усадьба Сукачёва в Иркутске. Фото: cbs.irkipedia.ru За всеми нововведениями иркутян стоял их мудрый и щедрый городской глава. Подумать только! На строительство театра было пожертвовано 20 тысяч рублей, библиотека-читальня получила мебель. Развитие спорта в Иркутске тоже было связано с Владимиром Сукачёвым — в городе появились общедоступный каток на Ангаре (лёд расчищали регулярно), шахматный клуб, циклодром для велосипедистов.

Иркутская картинная галерея стала самым щедрым подарком жителям Восточной Сибири. Владимиру Сукачёву было близко как русское реалистическое искусство, так и европейская живопись. Полотна Репина и Айвазовского, Платонова, Маковского, Верещагина соседствовали с копиями Рафаэля, Корреджо, Мурильо и Рубенса, специально заказанными в музеях Флоренции и Мюнхена.

Любой желающий по воскресным дням мог посетить галерею, а учащиеся учебных заведений имели особую привилегию — в любой день недели (предварительно договорившись с хозяином). Здоровье жены заставило Владимира Сукачёва покинуть родной Иркутск, перебраться в Санкт-Петербург, передав галерею городу. Позднее она стала основой собрания Иркутского художественного музея.

Первая мировая война, революция 1917 года, а затем и Гражданская война заставили семью Сукачёвых покинуть Петербург и перебраться в Крым, Бахчисарай (к слову, спокойное поселение в те годы). В этом городе Владимир Сукачёв и умер семидесяти лет от роду, 19 декабря 1919 года. Похоронен на православном городском кладбище.