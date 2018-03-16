Благоустройство детской площадки проведут в поселении Рязановское

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Комплекс работ по благоустройству детской площадки проведут в Рязановском в 2018 году. Об этом 16 марта сообщили в администрации поселения.

— Специалисты проведут комплекс работ, в который войдет дооснащение новым оборудованием детской площадки. Она расположена на территории поселка Фабрики имени 1 Мая, возле дома №51. По просьбе жителей мы добавим новые аттракционы. Все работы проведут представители подрядной организации, — сообщил сотрудник администрации поселения Рязановское.

Он добавил, что планируется расширение проезжей части. Благоустройство проведут за счет местного бюджета.