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Благоустройство детской площадки проведут в поселении Рязановское
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Благоустройство детской площадки проведут в поселении Рязановское 

Префектура ТиНАО города Москвы 16 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Комплекс работ по благоустройству детской площадки проведут в Рязановском в 2018 году. Об этом 16 марта сообщили в администрации поселения.
— Специалисты проведут комплекс работ, в который войдет дооснащение новым оборудованием детской площадки. Она расположена на территории поселка Фабрики имени 1 Мая, возле дома №51. По просьбе жителей мы добавим новые аттракционы. Все работы проведут представители подрядной организации, — сообщил сотрудник администрации поселения Рязановское.
Он добавил, что планируется расширение проезжей части. Благоустройство проведут за счет местного бюджета.
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