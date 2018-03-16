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Соколинцев приглашают участвовать в занятиях Мосприроды
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Соколинцев приглашают участвовать в занятиях Мосприроды 

Управа района Соколиная гора 16 марта 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Экскурсии и занятия кружков пройдут для жителей Восточного округа на природных территориях.
Так, в субботу 17 марта в экоцентре «Царская пасека», расположенном в Измайловском парке — по соседству с Соколиной горой — состоится занятие кружка для детей от восьми до двенадцати лет «Пернатые +», начало встречи в 14:30. Тогда же, 17 марта, в экоцентре «Конный двор» в 14 часов дня начнется занятие кружка для детей старше семи лет «ЭкоЖизнь».
В воскресенье, 18 марта, пройдут экскурсии по экоцентру «Царская пасека». День открытых ворот состоится в полдень, в час дня и в два часа дня. Также в экоцентре в этот день пройдут занятия кружка «Азбука на пасеке» (для ребят от шести до восьми лет, начало занятия в 11 часов утра) и творческой мастерской с тем же названием (для ребят от шести лет, начало в 14 часов дня).
Фото: предоставлено ГПБУ «Мосприрода» (группа ВКонтакте).
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