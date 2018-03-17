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В Чили задержали руфера из Петербурга, покорившего 22-этажный банк
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В Чили задержали руфера из Петербурга, покорившего 22-этажный банк 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Руфер из Петербурга Павел Гогулан был задержан в Чили после того, как забрался на высотное здание в Сантьяго, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Любитель экстрима выложил в социальных сетях кадры, как покоряет высотку. Правда, такое увлечение россиянина не понравилось менеджерам банка, которые вызвали на место полицию.
Петербуржца доставили в полицию, однако в скором времени отпустили, так как местный закон не запрещается забираться на здания снаружи, если это не частная собственность.
«В участке, добрый дядька порвал жалобу со словами: Какая жалоба? Не было никакой жалобы», — написал о случившемся блогер на своей странице.
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