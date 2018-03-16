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Библиотекари расскажут соколятам о творчестве детского писателя Виктора Драгунского
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Библиотекари расскажут соколятам о творчестве детского писателя Виктора Драгунского 

Управа района Соколиная гора 16 марта 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Участники мероприятия смогут узнать об интереснейшей биографии автора — писателя и сценариста, ополченца Великой Отечественной войны, — совершив путешествие в созданный им добрый, веселый мир.
На площадке библиотеки №103 для детей проведут час вопросов и ответов под названием «Ребята с нашего двора» в честь творчества Виктора Драгунского. Одним из самых известных его героев является Денис Кораблев. Всеми любимы его друзья — Мишка, Аленка, Павля и другие герои «Денискиных рассказов». Книга вышла в свет в 1959 году и с тех пор выдержала множество переизданий.
Юные соколинцы поборются с заколдованными буквами в скороговорках, посостязаются за звание «Чемпион мира и всех окрестностей», будут читать рассказы вслух. Начало мероприятия — 27 марта в 10:45 по адресу: улица Ткацкая, дом 28/14. Вход свободный.
Фото: предоставлено ГБУ «Детская библиотека № 103».
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