В России появился первый робот-экскурсовод

Первый в России робот-экскурсовод появился историческом парке в Перми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании-производителя Олега Кивокурцева.

Искусственный интеллект

Выгодный бизнес или угроза человечеству?

Робот умеет рассказывать увлекательные истории на семи языках, а также проводить занятия по аэробике.

После окончания восьмичасового рабочего дня он самостоятельно покидает экскурсионный зал и погружается в спящий режим для подзарядки.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что японские инженеры создали робота-баскетболиста.

А в начале марта швейцарские инженеры показали робота-танцора, который умеет слушать музыку и двигаться в такт мелодии.

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