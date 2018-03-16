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В России появился первый робот-экскурсовод
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В России появился первый робот-экскурсовод 

Мир24 16 марта 2018
Первый в России робот-экскурсовод появился историческом парке в Перми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании-производителя Олега Кивокурцева.
Искусственный интеллект
Выгодный бизнес или угроза человечеству?
Робот умеет рассказывать увлекательные истории на семи языках, а также проводить занятия по аэробике.
После окончания восьмичасового рабочего дня он самостоятельно покидает экскурсионный зал и погружается в спящий режим для подзарядки.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что японские инженеры создали робота-баскетболиста.
А в начале марта швейцарские инженеры показали робота-танцора, который умеет слушать музыку и двигаться в такт мелодии.
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