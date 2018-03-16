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В КЦ «Братеево» открыли студию развития интеллекта «Mega-Mind»
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В КЦ «Братеево» открыли студию развития интеллекта «Mega-Mind» 

Управа района Братеево города Москвы 16 марта 2018
Фото: Братеево
В местном культурном центре стал функционировать кружок по развитию интеллекта «Mega-Mind». Об этом сообщили на странице учреждения в социальной сети в четверг, 15 марта.
Студия будет проводить занятия для детей, направленные на развитие математических способностей. Уроки будут проходить ежедневно, кроме понедельника и вторника. Отмечается, что курс рассчитан на 2-2,5 года, где первый год посвятят освоению сложения и вычитания, а второй — умножению и делению. Занятия в студии будут проводиться с помощью древних японских счетов абакус.
— Это тренажер для мозга, благодаря которому дети не только научатся хорошо и быстро считать, но и станут более внимательными и собранными. У них улучшится память, а сами они станут гораздо увереннее в себе, — сообщается на сайте культурного центра «Братеево».
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