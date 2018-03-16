Конкурс рукоделия среди ветеранов химпредприятия прошел в Воскресенске

Совет ветеранов АО «Воскресенские минеральные удобрения» провел для членов организации конкурс рукоделия, презентация работ, сделанных руками воскресенских химиков-ветеранов, состоялась в рамках отборочного тура для предстоящего конкурса «Город мастеров», посвященного 80-летию Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы химпредприятия.

«Работы, сравнимые с настоящими произведениями искусства, поразили гостей мероприятия разнообразием техник и фактур, оригинальностью и мастерством исполнения. Картины и иконы, украшенные бисером, и предметы декора, оформленные вышивкой, вязаные кофты, носки и варежки, салфетки и воротнички, элементы домашнего интерьера, сделанные из природного материала, — все это и многое другое представили 27 конкурсантов», — говорится в сообщении.

В результате голосования гостей лидерами стали три участницы: Мария Прокончук, создавшая картины в стиле алмазной живописи, Галина Апанович с композициями «Цветочная фантазия» и Татьяна Феофанова — автор работ, выполненных в технике модульного оригами. Они представят организацию ветеранов химкомбината на городском конкурсе, который пройдет в рамках празднования Дня города 10 июня.

Все остальные участники конкурса получили полезные подарки, высокую оценку и благодарность руководства АО «Воскресенские минеральные удобрения» за активную творческую деятельность.

Также организаторы пригласили конкурсантов принять участие в экскурсионной поездке в город Дмитров. Завершился праздник чаепитием с вкусной выпечкой, которую приготовили гости и участники мероприятия.

«Каждая выставка рукоделия от наших ветеранов — это настоящий праздник искусства и творчества. Мы очень рады, что такой молодой конкурс приобрел большую популярность среди старейших химиков. С каждым разом растет количество участников, а их работы становятся более интересными, оригинальными, яркими, сложными», — отметила председатель совета ветеранов организации Ольга Мастерова

Она также отметила, что плод долгого и кропотливого труда конкурсантов был высоко оценен гостями.

«Уверена, что лучшие работы будут иметь успех и на городском празднике. Хочу также выразить признательность руководству химкомбината за поддержку, благодаря которой наша организация живет по-настоящему яркой и интересной жизнью», — заключила Мастерова.