Ещё
Аристов не будет выпускать «Русское шампанское»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аристов не будет выпускать «Русское шампанское» 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
С 5 марта ООО ЦПИ «Ариант» прекратил использовать на этикетках игристого вина надпись «RUSSIAN CHAMPAGNE», сообщает пресс-служба челябинского УФАС.
«Компания указала, что эта информация внесена в Федеральный реестр алкогольной продукции, — уточнили антимонопольщики. — Таким образом «Ариант» согласился с доводами Межпрофессионального комитета вин.
Напомним, что в УФАС обратился генеральный директор Межпрофессионального комитета вин Винсан Перрэн, уличив челябинского производителя игристых вин в небросовестных конкурентных действиях.
«Под наименованием «Champagne» французская система контроля подлинности происхождения товара учитывает только игристые вина, произведенные в пределах одноименной провинции Франции Шампань в соответствии со строго определенными правилами производства. — поскольку Российская Федерация взяла на себя обязательства прекратить использование наименования «Champagne» латинскими буквами, а ООО «ЦПИ — Ариант» использует указанное наименование в своей алкогольной продукции, то это вводит потребителей в заблуждение в отношении места производства товаров». — сообщила заместитель руководителя Челябинского УФАС России Татьяна Соболевская.
Если бы «Ариант» не среагировал на предупреждение, то мог быть оштрафован на 100— 500 тысяч рублей.
АиФ: последние новости
В Челябинске на Тополинке открылась новая детская поликлиника «Талонов нет! И не будет!». Как найти управу на поликлинику? Челябинская группа Elens group выступит на шоу ТНТ «Песни»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение