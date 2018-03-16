Аристов не будет выпускать «Русское шампанское»

С 5 марта ООО ЦПИ «Ариант» прекратил использовать на этикетках игристого вина надпись «RUSSIAN CHAMPAGNE», сообщает пресс-служба челябинского УФАС

«Компания указала, что эта информация внесена в Федеральный реестр алкогольной продукции, — уточнили антимонопольщики. — Таким образом «Ариант» согласился с доводами Межпрофессионального комитета вин.

Напомним, что в УФАС обратился генеральный директор Межпрофессионального комитета вин Винсан Перрэн, уличив челябинского производителя игристых вин в небросовестных конкурентных действиях.

«Под наименованием «Champagne» французская система контроля подлинности происхождения товара учитывает только игристые вина, произведенные в пределах одноименной провинции Франции Шампань в соответствии со строго определенными правилами производства. — поскольку Российская Федерация взяла на себя обязательства прекратить использование наименования «Champagne» латинскими буквами, а ООО «ЦПИ — Ариант» использует указанное наименование в своей алкогольной продукции, то это вводит потребителей в заблуждение в отношении места производства товаров». — сообщила заместитель руководителя Челябинского УФАС России Татьяна Соболевская.

Если бы «Ариант» не среагировал на предупреждение, то мог быть оштрафован на 100— 500 тысяч рублей.