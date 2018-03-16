В Ноябрьске печатные книги вышли из моды?

После учёбы в большом городе обрастаешь некоторыми привычками с которыми сложно расстаться. Например в Санкт-Петербурге мне нравилось часами брать по книжным магазинам. Выбирать книжки, перебирать страницы, читать аннотации и просто любоваться красивыми обложками. В Петербурге есть даже специальный магазин в котором можно взять почитать любую книгу в само магазине не покупая её. Для этого к вашим услугам мягкий ковер, пуфики, скамейки и кофейня на первом этаже. Этот сетевой магазин работает даже ночью.

Приехав в Ноябрьска, я конечно о таком не мечтала. Но дважды столкнувшись с необходимостью купить книгу и безуспешными поисками подходящего магазина.

Я вдруг поняла, что за 10 лет в Ноябрьске прибавился только 1 магазин и, то в нем в основном продают комиксы и настольные игры. А на смену большому книжному бутику с широким ассортиментом не пришло ничего.

Это при том, что 2 года назад Алексей Романов заступая на пост мэра сказал в интервью «Ура.ру» о том, что будет способствовать привлекательности города для сетевиков. Пока это работает лишь для продуктовых эконом сетей. За 2 года продуктовая сеть «Магнит» вытеснила даже неприхотливую «Монетку». Хотя «Монетка» всё же работает.

Продуктовые магазины это хорошо. Инвестиционная привлекательность города тоже. Но ведь как говорилось в библии: «не хлебом единым сыт человек». Как же духовная пища? Литературный вкус, запах свежеотпечатанной книги, глянцевые обложки и потрясающее чувство прогулки между витринами и стеллажами книг. Не пособий для подготовки к ЕГЭ, бульварных романов, энциклопедий садоводов и правовых кодексов.

Бестселлеры, классика и большого многообразия литературного рынка. Где это всё? Неужели «Литрес» вытеснил почти сакральное чувство чтения материальной книги? Разве лишняя кофейня или салон красоты важнее книжного универмага?

На Ямале запущен проект «Живём на Севере» — интернет — платформа для гражданских инициатив. Один из разделов коммерческий объект. Среди зарегистрированных предложений по этой теме лидирует аквапарк. Платформа работает с 22 ноября 2018 года. За всё это время никто ни слова не сказал про книжные магазины. С одной стороны причина ясна. Книжные магазины худо бедно есть, интернет-магазины тоже. Развлечений нет вообще. Поэтому жители Ноябрьска вспомнят книжные универмаги еще не скоро, а жаль.