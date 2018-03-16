Ещё
В Ноябрьске печатные книги вышли из моды?
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ноябрьске печатные книги вышли из моды? 

Уральский меридиан 16 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
После учёбы в большом городе обрастаешь некоторыми привычками с которыми сложно расстаться. Например в Санкт-Петербурге мне нравилось часами брать по книжным магазинам. Выбирать книжки, перебирать страницы, читать аннотации и просто любоваться красивыми обложками. В Петербурге есть даже специальный магазин в котором можно взять почитать любую книгу в само магазине не покупая её. Для этого к вашим услугам мягкий ковер, пуфики, скамейки и кофейня на первом этаже. Этот сетевой магазин работает даже ночью.
Приехав в Ноябрьска, я конечно о таком не мечтала. Но дважды столкнувшись с необходимостью купить книгу и безуспешными поисками подходящего магазина.
Я вдруг поняла, что за 10 лет в Ноябрьске прибавился только 1 магазин и, то в нем в основном продают комиксы и настольные игры. А на смену большому книжному бутику с широким ассортиментом не пришло ничего.
Это при том, что 2 года назад Алексей Романов заступая на пост мэра сказал в интервью «Ура.ру» о том, что будет способствовать привлекательности города для сетевиков. Пока это работает лишь для продуктовых эконом сетей. За 2 года продуктовая сеть «Магнит» вытеснила даже неприхотливую «Монетку». Хотя «Монетка» всё же работает.
Продуктовые магазины это хорошо. Инвестиционная привлекательность города тоже. Но ведь как говорилось в библии: «не хлебом единым сыт человек». Как же духовная пища? Литературный вкус, запах свежеотпечатанной книги, глянцевые обложки и потрясающее чувство прогулки между витринами и стеллажами книг. Не пособий для подготовки к ЕГЭ, бульварных романов, энциклопедий садоводов и правовых кодексов.
Бестселлеры, классика и большого многообразия литературного рынка. Где это всё? Неужели «Литрес» вытеснил почти сакральное чувство чтения материальной книги? Разве лишняя кофейня или салон красоты важнее книжного универмага?
На Ямале запущен проект «Живём на Севере» — интернет — платформа для гражданских инициатив. Один из разделов коммерческий объект. Среди зарегистрированных предложений по этой теме лидирует аквапарк. Платформа работает с 22 ноября 2018 года. За всё это время никто ни слова не сказал про книжные магазины. С одной стороны причина ясна. Книжные магазины худо бедно есть, интернет-магазины тоже. Развлечений нет вообще. Поэтому жители Ноябрьска вспомнят книжные универмаги еще не скоро, а жаль.
Уральский меридиан: последние новости
Телеполитическая борьба, плевки со сцены и нажравшаяся Светка В Тюменской области скорая помощь трудилась все праздники Тюменский проект стал лучшим на конкурсе «Папа года»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской10
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение