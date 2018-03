Куда поехать на выходные: 6 идеальных мест для встречи весны недалеко от Москвы

Совсем не обязательно ездить по столицам и заграничным курортам, ведь можно сэкономить время, деньги и нервы, если обратить внимание на внутренний туризм и отправиться в увлекательное путешествие по России (даёшь импортозамещение в сфере туризма!)

Наша страна полна удивительных малых городов с богатейшей историей, потрясающей провинциальной архитектурой и сказочной природой. Санкт-Петербург, Казань и Калининград никто не отменял, но какова альтернатива? Почему бы не отправиться в мини-тур по близлежащим городкам, выходящим из зимней спячки! Бонус такого путешествия в его кратковременности и бюджетности. Итак, планируем маршрут?

Владимир

Древний русский город с многовековой историей находится в 180 км к востоку от Москвы всего в 3 часах езды. Представляет собой центр с богатейшим культурным наследием и входит в состав знаменитейшего российского туристического направления «Золотое Кольцо». Must see во Владимире — белокаменное зодчество XII века: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, музей «Старый Владимир», находящийся в здании старой Водонапорной башни — именно оттуда открывается великолепный обзор на город и его окрестности.

Фотография: DR Вид на Соборную площадь г. Владимира

Важной составляющей областного центра всегда были его музеи, в том числе комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника, но времена меняются, и теперь туристов ждут интерактивные Кузница Бородиных, Дом Пряника, Музей Бабуси-Ягуси, Музей Ложки и другие места, где гостям предлагается непосредственное участие в процессе создания экспонатов, возможность окунуться в атмосферу сказки или истории.

По пути не забываем заехать в Боголюбово полюбоваться знаменитым Храмом Покрова на Нерли, придется немного пройтись, но увиденное того стоит.

Как добраться: электричкой или автобусом с Курского вокзала (время в пути от 1,5 до 3 часов), автобусом с Щелковского вокзала.

Суздаль

Если окажитесь во Владимире, не откажите себе в удовольствии потратить всего полчаса на дорогу до Суздаля. Это крупный туристический центр, один из древнейших городов России, одинаково привлекательный для россиян и иностранцев. Изюминка города — деревянное зодчество и архитектура XII века. Сюда едут смотреть на храмы и природу, чтобы окунуться в древность веков.

Родные просторы. Суздаль. Вид с колокольни. Надеюсь все знают, что самая высокая точка Суздаля это колокольня Ризоположенского монастыря, откуда открываются потрясающие виды города и окрестностей. Если вы пришли в монастырь и хотите подняться на колокольню, но увидели на двери замок, не стоит уходить. Надо найти на территории любую монашку (т.к. это женская монашеская обитель) и попроситься на колокольню, заплатив пожертвование. (Я дала 200р, но вроде они и за 100 пускают). Монашки не очень приветливы, побухтят, поворчат, но пускают. Дальше приготовьтесь к пешей прогулке на высоту почти 72 метра… Я поднимаюсь каждый раз, когда бываю в Суздале и никакого коптера не надо?. Теперь в копилке и зимние виды! Немного истории… Со строительством монастырской колокольней связано предание: когда в 1812 году армия Наполеона вторглась в Москву, суздальцы поклялись в случае изгнания врага за пределы России возвести в Суздале самую высокую звонницу. Так и появилась Преподобенская колокольня, возведенная в 1813 — 1819 годах на личные пожертвования суздальцев…

A post shared by Svetlana Russia Moscow? (@svetosh13) on Mar 11, 2018 at 9:23am PDT Из основных дел в Суздале: посетить Кремль, Спасо-Ефимиев монастырь, Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. И будьте бдительны, не сбейтесь с ног после дегустации сбитня и медовухи — традиционных русских напитков по старинным рецептам.

Как добраться: электричкой или автобусом до Владимира, оттуда с ж/д вокзала на автобусе или такси.

Итак, день четвёртый, вишенка на торте — Плёс. Я была здесь только однажды, хрестоматийной золотой осенью, лет десять назад. Городок заметно изменился, во многом уже видны следы «правильного» менеджмента и бюджета. И, конечно, благодаря Левитану пейзажи узнаваемы. Сосулек в этой поездке я наснимала вдоволь. Но именно плёсские, пожалуй, выигрывают масштабом.

A post shared by Olga Efimova (@olechka_olgaefimova) on Mar 14, 2018 at 8:39am PDT Типичная провинция — тихая, спокойная, чистая. Не раз становился съемочной площадкой для российских фильмов и сериалов (а еще здесь ежегодно проходит кинофестиваль). Гордость городка — музей Левитана, располагающийся в старинном особняке. Помимо него в списке на посещение — целая россыпь маленьких музеев — Музей древнерусской семьи, Музей свадьбы, Музей первобытной охоты и рыболовства — всё, что воссоздает общую картину жизни наших предков в разные периоды истории.

Как добраться: На поезде с Ярославского вокзала до Иваново (в 71 км от Плёса), затем автобусом до Плёса.

Калуга

Этот город — «родина» космонавтики. Поэтому грех не сходить в Музей космонавтики и дом-музей К. Э. Циолковского. Город наполнен культурными и природными объектами на любой вкус и цвет: этнопарки, музеи, памятники архитектуры, монастыри и храмы, не забываем также про усадьбы и пригороды. Иногда стоит только выйти на центральную улицу — весь город становится отдельным музейным пространством — только и успевай смотреть! Вместе с тем, это современный промышленный и культурный центр, находящийся в постоянном развитии.

#тишина##этовесна#silence #springtime#kaluga#kaluga24#blackandwhite

A post shared by @ ignatova_v on Mar 15, 2018 at 2:21am PDT Как добраться: от Киевского вокзала на электричке (время в пути около 3.40 ч.)

Кострома

Помните, в учебниках по истории было описание устройства быта города разных веков? Именно в эту картинку можно попасть, приехав в Кострому. Город сохранил облик и атмосферу конца XIX века: маленькие деревянные дома с наличниками на окнах, одинокие колонки с водой, церкви с блестящими куполами.

#кострома #kostroma #россия #russia #любимыйгород #kostroma_city #44 #44region #душароссии #instarussia #rusphoto

A post shared by Кострома (@kostroma_city) on Feb 28, 2018 at 3:00am PST Если атмосферы и красот станет мало, город подготовил для туристов замечательный интерактив — Сумароковскую лосеферму, где можно увидеть лосей, отправляются на прогулку в лес, попробовать их молоко и просто насладиться окружающей природой.

Как добраться: поездом с Ярославского вокзала (время в пути около 5-6 часов).

Ярославль

Еще один старинный городок (более тысячи (!) лет), аккуратно совмещающий в себе древность и современность. Никого не хотим обделить, но Ярославль — это must visit для театралов, филологов, культурологов. Ведь именно тут располагается старейший русский театр — академический театр им. Ф. Волкова, следите за афишами и покупайте билеты заранее. Древние церкви, памятники и музеи — отличительные черты городов «Золотого кольца» никто не отменял, вдали от шумных мегаполисов здесь тоже найдется, на что посмотреть.

Первый собор на стрелке рек Волги и Которосли был построен в 1215 году. В 1937-м храм разрушили. Восстановлен он был к тысячелетию Ярославля… А впрочем, ну их, эти исторические справки, вы только посмотрите, какая красота!

A post shared by Алёна Мороз (@morozjr.art) on Mar 10, 2018 at 7:54am PST