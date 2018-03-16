Ученые на авторских экскурсиях в Московском планетарии 18 марта расскажут о Вселенной

В Московском планетарии 18 марта, в Международный день планетариев, состоятся авторские экскурсии, на которых ученые-астрономы и физики расскажут об том, как устроена Вселенная, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский планетарий подготовил для своих гостей специальную программу, приуроченную к Международному дню планетариев, который приходится на 18 марта. В музее Урании перед каждым сеансом пройдут авторские экскурсии. Профессиональные астрономы и физики простыми словами расскажут о сложном устройстве Вселенной», — отмечается в сообщении.

Экскурсия включена в стоимость посещения Большого звездного зала и начинается за час до сеанса. Прогулки состоятся в 11:20, 12:30, 13:50, 15:20, 16:50, 18:10, 19:30 и 20:40. Билеты можно приобрести в кассах планетария или на сайте http://tickets.planetarium-moscow.ru. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей старше шести лет.

Московский планетарий является одним из старейших и самых больших в мире. Ежегодно его посещают более миллиона человек. Большой звездный зал оборудован современным проектором, который позволяет демонстрировать звездное небо. Помимо Купольного зала, в планетарии есть интерактивный музей, 4D-кинотеатр, Малый звездный зал. Здесь регулярно проводятся лекции, выставки и концерты.