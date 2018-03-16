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Французов обманом массово напоили плохим вином
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Французов обманом массово напоили плохим вином 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Во Франции некачественное вино массово продавали под видом дорогого. Информацию обнародовало Управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), пишет The Local.
Под видом высококачественного напитка из долины реки Рона с сертификатом подлинности Côtes du Rhône было продано около 66,5 миллиона бутылок. Это примерно полмиллиона гектолитров вина, что также эквивалентно 13 полным бассейнам для Олимпийских игр. Кроме того, часть дешевого алкоголя — около 10 тысяч литров — выдавалась за знаменитые вина из Шатонёф-дю-Пап (Châteauneuf-du-Pape).
Расследование выявило массовое незаконное использование сертификата Côtes-du-Rhône в том числе крупным производителем. Название компании не сообщается, однако в DGCCRF указали, что ее генеральному директору предъявлены обвинения в обмане потребителей и мошенничестве.
Издание указывает, что во Франции внимание к теме обмана потребителей особенно приковано после 2016 года. Тогда в тюрьму за смешивание вина низкого качества с высококлассными напитками из Сент-Эмилиона, Лаланд-де-Помроля и Листрак-Медока отправился известный «винный барон» Франсуа-Мари Маррет. Свой товар — 800 тысяч литров — он продавал в супермаркетах под вином престижных брендов. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.
Похожие случаи происходили и раньше. Так, в 2010-м французские виноделы были осуждены за продажу миллионов бутылок поддельного Пино Нуар в США. В в 2006 году известного винодела оштрафовали на 30 тысяч евро за смешивание винограда с разных виноградников. Мужчина пытался скрыть низкое качество некоторых видов.
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