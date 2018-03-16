Появился Instagram о кинопостерах с «обезглавленными» женщинами Голливуда

Марсия Белски придумала этот проект, чтобы привлечь внимание к практике «расчленения» женщин на обложках книг, в афишах фильмов и рекламе — там зачастую фигурируют отдельные части тела или фигуры без головы или лица. По словам создательницы инстаграма, такой подход превращает женщину в пассивный объект, предназначенный для услаждения сторонних взглядов. Отсутствие головы, то есть думающей части, показывает, что мысли женщин никого не интересуют, а отсутствие лиц, по которым люди узнают друг друга, — что женские тела ещё и взаимозаменяемы. В проекте можно принять участие, отправив найденное изображение «обезглавленной» женщины или ссылку на него. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.