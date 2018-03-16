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Более 34 млн рублей выделят на реставрацию Казанского собора в Санкт‐Петербурге
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Более 34 млн рублей выделят на реставрацию Казанского собора в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 16 марта 2018
В Санкт‐Петербурге готовятся к реставрации восточного фасада Казанского собора, где похоронен великий русский полководец Михаил Кутузов. Начало работ запланировано на апрель 2018 года, сообщил сайт «Невские новости».
По плану петербургской «Дирекции заказчика», с апреля до конца октября 2018 года подрядчик восстановит трещины восточного фасада Казанского собора, почистит камни и металлические поверхности от старой краски и грязи.
Культурный объект в 2002 году передали РПЦ, но более 34 миллионов рублей на его реставрацию выделят из городского бюджета.
Около 70 рабочих реставрируют Никитский женский монастырь в Кашире. Его отличительной чертой станет парковая зона и ландшафт, будет обустроена смотровая площадка, обновлена дорога, ведущая к территории обители. Восстановительные работы проводятся за счет средств Фонда порушенных святынь.
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