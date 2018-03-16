Более 34 млн рублей выделят на реставрацию Казанского собора в Санкт‐Петербурге

В Санкт‐Петербурге готовятся к реставрации восточного фасада Казанского собора, где похоронен великий русский полководец Михаил Кутузов . Начало работ запланировано на апрель 2018 года, сообщил сайт «Невские новости».

По плану петербургской «Дирекции заказчика», с апреля до конца октября 2018 года подрядчик восстановит трещины восточного фасада Казанского собора, почистит камни и металлические поверхности от старой краски и грязи.

Культурный объект в 2002 году передали РПЦ , но более 34 миллионов рублей на его реставрацию выделят из городского бюджета.

Около 70 рабочих реставрируют Никитский женский монастырь в Кашире. Его отличительной чертой станет парковая зона и ландшафт, будет обустроена смотровая площадка, обновлена дорога, ведущая к территории обители. Восстановительные работы проводятся за счет средств Фонда порушенных святынь.