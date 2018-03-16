Навыки на завтра: новые принципы воспитания детей

Содержание«Удочка» родителей детям не подходитНовые пути в воспитании детей: откроем Америку?Навыки, умения и полезные привычки завтрашнего дняХочешь помочь ребенку? Не мешай!

Мир сегодня развивается настолько стремительно, что принципы воспитания, работавшие веками, внезапно оказались досадно несостоятельными. Устоявшаяся, выверенная и хорошо продуманная когда-то система образования больше не работает. Она больше не способна дать подрастающему поколению то, что поможет в дальнейшем успешно встраиваться в социум, делать карьеру. И дальше будет только хуже.

Что происходит с миром? Как помочь детям стать успешными в том грядущем, о котором мы, родители, не знаем практически ничего? MedAboutMe исследует проблему и ищет новые пути.

«Удочка» родителей детям не подходит

Как жили предыдущие поколения?

Родители могли передать детям свое ремесло, с детства обучая мало-помалу тому, что умели делать сами. Научившись этому у своих отцов и дедов, матерей и бабушек. Это могло быть гончарное дело — хорошие кувшины и горшки всегда находили своего покупателя. Или выделка коровьих кож, изготовление добротных башмаков, мастерская вышивка, выпечка вкусного хлеба, торговля зерном или военная служба. Сын всегда мог пойти по стопам отца, или выбрать собственный путь — размеченный теми же, общими для всех, вехами. Упорное накопление знаний, приобретение практического опыта, соединение теории и практики и, в конце концов, создание или изобретение чего-то нового. Или углубление старого.

На это уходила целая жизнь. Редко кто успевал достичь высот в нескольких специальностях или отраслях науки.

Если родители помогали отпрыску приобрести полезные, востребованные навыки и умения, это вполне могло стать делом всей жизни.

Сегодня все иначе.

Технологии развиваются так стремительно, что некоторые профессии и вещи появляются и исчезают за несколько лет. Поколение сегодняшних родителей помнит времена, когда стационарные телефоны были далеко не у всех, как и цветные телевизоры. Как потом появилась невероятная техническая новинка — пейджеры. И с какой стремительностью пейджинговые компании с сотнями операторов были оттеснены провайдерами сотовой связи, предлагавшими оставаться «в зоне доступа» где угодно. Ну, почти везде, было бы покрытие…

А сами аппараты? Первые огромные кирпичи с толстыми антеннами, крохотным экранчиком с зелеными/красными/синими угловатыми циферками. Положите такой рядом с современным смартфоном, и этот телефонный артефакт будет выглядеть почти таким же древним, как обломок зуба допотопного ящера. Но при этом на нем может стоять дата изготовления, неоспоримо свидетельствующая: этот нелепый аппарат — детище 21 века. Странно, не правда ли?

Точно так же стремительно устаревают и становятся ненужными рудиментами прошлого и профессии. Раньше девочка могла пройти курсы машинописи и зарабатывать себе на жизнь, печатая на машинке тексты. Или обучиться черчению и всю жизнь проработать за кульманом, карандашом и ластиком создавая то, что сегодня делает компьютерная программа, причем аккуратнее и точнее.

И даже хлеб сегодня можно выпечь, совершенно не будучи хлебопеком. Достаточно включить в розетку хлебопечку, загрузить в нее продукты, набрать нужную программу, и пойти спать или заниматься делами. Через несколько часов достать из чаши ароматный вкусный хлеб и даже не задуматься о том, что хлебопечению необходимо как-то специально обучаться.

Все больше вчерашних школьников и студентов с горечью сообщают: то, чему их долгие годы обучали в школах и вузах, оказалось совершенно ненужным. А нужному нигде не научили — нет методик, нет опыта, нет понимания того, чему, собственно, необходимо учить сегодня детей.

Новые пути в воспитании детей: откроем Америку?

Многим сегодняшним родителям стоит отказаться от привычной мысли о том, что они лучше разбираются в жизни только на том основании, что они взрослые. К сожалению, опыт нынешнего взрослого принадлежит вчерашнему дню, а дети обладают сегодняшним, и гораздо лучше представляют себе день завтрашний. В котором родители вполне могут ощутить себя пришельцами из прошлого, все еще запрягающими лошадь, когда внуки уже взлетели на космическом корабле.

Прежняя система воспитания детей больше не обеспечивает достаточной подготовки к самостоятельной жизни и работе, потому что готовит их к жизни в мире, которого уже никогда не будет.

Чему же необходимо учить детей сегодня?

Если вернуться к известному принципу «удочка вместо рыбки», то можно выразить новый подход к образованию следующим образом.

Раньше рыба всегда плавала в воде. Отец или воспитатель мог дать сыну снасть, кормившую семью на протяжении долгих лет — например, донку или спиннинг.

Сегодня задача воспитателя — научить ребенка придумывать и создавать снасти для ловли самостоятельно. Потому что завтрашняя рыба может оказаться живущей вовсе не в воде, а летающей высоко в небе или роющей норы в земле. Или вообще перестать быть рыбой.

Какие же качества следует воспитывать в подрастающем поколении?

Навыки, умения и полезные привычки завтрашнего дня Самое полезное знание для 21 века, наверное, можно сформулировать двумя словами: «Непредсказуемо все». Даже стабильность в нынешнем веке не статична, а подвижна и изменяема. Уметь быстро адаптироваться к происходящим изменениям, обучаться новому, отбрасывая старое — совершенно необходимое качество современного строителя собственного счастья. Рассчитывать на то, что всю жизнь можно будет проработать на одном месте, выполняя одну и ту же работу, больше не может никто. Даже те, чьи профессии останутся востребованными по-прежнему, а таких немного.

Итак, 10 качеств и навыков, которые будут полезны в ближайшем будущем.

Гибкость и умение адаптироваться к изменениям, ловить «восходящие потоки», «оседлать волну». Творческий подход к решению любых задач. Стандартные решения пора делегировать машинам, у них это отлично получается. Техническая грамотность. Умение быстро осваивать новые технологии становится критически важным навыком, без которого никуда не продвинуться. Самодисциплина. Работать «с 8 до 17 с перерывом на обед» больше не принято. Нынче работа оценивается не по количеству затраченного времени, а по эффективности и результату. Поэтому все больше людей трудятся вне офиса, на фрилансе или удаленно, самостоятельно организуя свое рабочее время. Эмоциональный интеллект, без которого немыслимо продуктивное общение и командная работа. Широкий кругозор, позволяющий быстро и эффективно осваивать смежные области знаний. Способность к командной работе, как виртуальной, так и вполне реальной, in vivo. Масштабные задачи решаются только коллективно, и умение выстраивать коммуникации, договариваться, объяснять и идти на компромисс становится решительно необходимым. Открытость другим культурам. Мир становится все теснее, границы размываются быстрее, чем отличия в образе жизни и мышления. Говорить на иностранном языке не всегда достаточно, необходимо уметь понимать и принимать иные культурные особенности, отличия в менталитете и т. д. Готовность и стремление к постоянному развитию. Учеба не прекращается никогда. Как говорила Королева из книги Льюиса Кэрролла , «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы попасть куда-то в новое место, надо бежать вдвое быстрее». Привычка учиться необходима, чтобы не отставать и продвигаться вперед. Всегда учиться. Умение подходить к решению проблем системно. Исправлять не поломку, а ее причину. Менять систему координат, если прежняя становится слишком тесной. А для этого необходимо самое важное, десятое качество. Уверенность в себе. Не самодовольство, не раздутое Эго, но простая и естественная уверенность в собственных силах и способностях. В том, что «дорогу осилит идущий». Хочешь помочь ребенку? Не мешай!

Это может показаться трудным и даже невозможным. Но пора признать: старшие поколения больше не могут считать, что только им известно, как лучше жить потомкам. Дети сегодня гораздо лучше ориентируются в реалиях текущего дня и вернее предчувствуют будущее. Они «на ты» с техникой и гаджетами, легко осваивают новые науки и принципы работы.

Не нужно пытаться навязывать им собственное видение мира и свои представления о дне грядущем. Будущее принадлежит им, и они справятся с его обустройством.

Комментарий экспертаМариано Фернандес Энгита, социолог

Старая система образования больше не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Необходимо вносить изменения в привычные принципы воспитания, и делать это нужно быстро.

Современное обучение обязано стать гибким и открытым, способным к изменениям и экспериментам. Мы не можем учить студентов гибкости, настаивая на прежних рамках и стандартах. В жесткой системе образовательных догм невозможно развивать творческие способности и умение находить нестандартные решения.

Вместе с тем, отказываясь от прежних стереотипов, следует соблюдать определенную осторожность, чтобы с водой не выплеснуть и ребенка. Что я имею в виду?

Все больше и больше процессов будут происходить без участия человека, все больше решений мы будем доверять машинам, все больше вещей будет производиться автоматами, без участия человека. И все большую ценность будут обретать вещи и услуги «штучной работы», сделанные человеком для человека вручную, без участия машин. Так бывает всегда — ценится то, что редко. Умение и способность работать руками, общаться тет-а-тет, никуда не исчезнут, напротив — станут цениться все выше. Именно это позволит сохраниться ряду привычных нам профессий. Всегда будет спрос на пищу, приготовленную талантливым кулинаром, на обувь, сшитую вручную, на массаж, выполненный не суперсовременным массажным креслом, а теплыми и чуткими руками мастера.

Впрочем, однажды изменится и это.

Комментарий экспертаВ. Дарлин Опфер, директор RAND Education

Задача взрослых — научить детей учиться и не бояться перемен. Думаю, что наиболее востребованными специалистами станут те, кто покажет умение находить творческие решения для самых разных задач. Именно такие люди и создают искусственный интеллект, обучают машины, прокладывают новые пути.

Очень важным остается умение правильно формулировать задачи, ставить цели и находить нестандартные пути их достижения. Этому нельзя научить, оставаясь в рамках косной и жесткой системы обучения. Новые методы обучения необходимо находить уже сегодня, педагогика и так невероятно отстает от жизни.

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