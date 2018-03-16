«Чёрная пантера» и «Последние джедаи» — фавориты фантастической премии «Сатурн-2018»

15 марта Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов в 44-й раз назвала номинантов фантастической премии «Сатурн». В числе фаворитов — практически все громкие хиты прошлого года. Больше всего номинаций завоевали фильмы Disney: у «Чёрной пантеры» их 14, а у «Последних джедаев» 13.

Кроме них академики отметили «Форму воды» Гильермо Дель Торо и «Бегущего по лезвию 2049» (по 9 номинаций). «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс и «Логан» Джеймса Мэнголда удостоились 6 номинаций. «Прочь» Джордана Пила получила 5 номинаций, а «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза лишь четыре.

А вот как выстроились фавориты в сериалах. «Ходячие мертвецы» удостоились 7 номинаций, а их спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» — лишь 3-х. За ними идёт «Звёздный путь: Дискавери» с 5-ю номинациями. А новые сезоны «Игры престолов», «Американской истории ужасов», «Твин Пикса» и дебют от CW «Ривердейл» получили по 4 номинации каждый.

А вот здесь под спойлером можно прочитать все списки. Победителей академики объявят лишь в июне.

Фильмы

Лучшая экранизация комикса

«Чёрная пантера» (Marvel / Walt Disney Studios)

«Стражи Галактики 2» (Marvel / Walt Disney Studios)

«Логан» (20th Century Fox)

«Человек-паук: Возвращение домой» (Sony / Marvel)

«Тор: Рагнарёк» (Marvel / Walt Disney Studios)

«Чудо-женщина» (Warner Bros.)

Лучший научно-фантастический фильм

«Чужой: Завет» (20th Century Fox)

«Бегущий по лезвию 2049» (Warner Bros.)

«Живое» (Columbia Pictures / Sony)

«Звёздные войны: Последние джедаи» (Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios)

«Валериан и Город тысячи планет» (STX Films / EuropaCorp)

«Планета обезьян: Война» (20th Century Fox)

Лучший фэнтези фильм

«Красавица и Чудовище» (Walt Disney Studios)

«Короче» (Paramount)

«Джуманджи: Зов джунглей» (Sony Pictures)

«Конг: Остров черепа» (Warner Bros.)

«Паддингтон 2» (Warner Bros.

«Форма воды» (Fox Searchlight)

Лучший хоррор

«Синяя бездна» (Entertainment Studios)

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (Warner Bros.)

«Смотри по сторонам» (Well Go USA)

«Прочь» (Universal)

«Оно» (Warner Bros.)

«мама!» (Paramount)

Лучший экшен или приключения

«Малыш на драйве» (TriStar / Sony Pictures)

«Дюнкерк» (Warner Bros.)

«Форсаж 8» (Universal)

«Величайший шоумен» (20th Century Fox)

«Недруги» (Entertainment Studios)

«Kingsman: Золотое кольцо» (20th Century Fox)

Лучший триллер

«Драка в блоке 99» (RLJE Films)

«Убийство в Восточном экспрессе» (20th Century Fox)

«Секретное досье» (20th Century Fox)

«Субурбикон» (Paramount)

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Fox Searchlight)

«Ветряная река» (TWC)

Лучший актёр

Чедвик Боузман («Чёрная пантера»)

Райан Гослинг («Бегущий по лезвию 2049»)

Марк Хэмилл («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Хью Джекман («Логан»)

Дэниел Калуя («Прочь»)

Энди Серкис («Планета обезьян: Война»)

Винс Вон («Драка в блоке 99»)

Лучшая актриса

Галь Гадот («Чудо-женщина»)

Салли Хоукинс («Форма воды»)

Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Люпита Нионго («Чёрная пантера»)

Розамунд Пайк («Недруги»)

Дейзи Ридли («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Эмма Уотсон («Красавица и Чудовище»)

Лучший актёр второго плана

Харрисон Форд («Бегущий по лезвию 2049»)

Майкл Б. Джордан («Чёрная пантера»)

Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой»)

Крис Пайн («Чудо-женщина»)

Майкл Рукер («Стражи Галактики 2»)

Билл Скаргард («Оно»)

Лучшая актриса второго плана

Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»)

Кэрри Фишер («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Данай Гурира («Чёрная пантера»)

Лоис Смит («Марджорджи Прайм»)

Октавия Спенсер («Форма воды»)

Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»)

Келли Мари Трэн («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Лучший молодой актёр/актриса

Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»)

Дафни Кин («Логан»)

София Лиллиз («Оно»)

Милли Симмонс («Мир, полный чудес»)

Якоб Трембли («Чудо»)

Летишиа Райт («Чёрная пантера»)

Зендая («Человек-паук: Возвращение домой»)

Лучший режиссёр

Райан Круглер («Чёрная пантера»)

Гильермо Дель Торо («Форма воды»)

Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»)

Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Джордан Пил («Прочь»)

Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»)

Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049»)

Лучший сценарий

Райан Круглер, Джо Роберт Коул («Чёрная пантера»)

Хэмптон Фэнчер, Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»)

Джордан Пил («Прочь»)

Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд, Майкл Грин («Логан»)

Гильермо Дель Торо, Ванесса Тейлор («Форма воды»)

Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»)

Лучший дизайн

Сара Гринвуд («Красавица и Чудовище»)

Ханна Бейклер («Чёрная пантера»)

Деннис Гасснер («Бегущий по лезвию 2049»)

Пол Денам Остерберри («Форма воды»)

Рик Хейнричс («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Хью Тиссандье («Валериан и Город тысячи планет»)

Лучший монтаж

Майкл П. Шоувер, Клаудиа Кастелло («Чёрная пантера»)

Пол Рубелл, Кристиан Вагнер («Форсаж 8»)

Грегори Плоткин («Прочь»)

Майкл Маккаскер, Дёрк Уэстервелт («Логан»)

Сидни Уолинкси («Форма воды»)

Боб Даксэй («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Лучшая музыка

Людвиг Горанссон («Чёрная пантера»)

Майкл Джаккион («Коко»)

Джон Дебни, Джозеф Трэпенс («Величайший шоумен»)

Александр Деспла («Форма воды»)

Джон Уильямс («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Картер Баруэлл («Мир, полный чудес»)

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран («Красавица и Чудовище»)

Рут Е. Картер («Чёрная пантера»)

Эллен Миройник («Величайший шоумен»)

Майкл Каплан («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Оливье Берио («Валериан и Город тысячи планет»)

Линди Хемминг («Чудо-женщина»)

Лучший грим

Джоел Харлоу, Кен Диаз («Чёрная пантера»)

Дональд Моват («Бегущий по лезвию 2049»)

Джон Блейк, Брайан Сайп («Стражи Галактики 2»)

Алек Джиллис, Шон Сэнсом, Том Вудруфф-мл, Шейн Зандер («Оно»)

Майк Хилл, Шейн Маан («Форма воды»)

Питер Кинг, Нил Скэнлан («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Арьен Туйтен («Чудо»)

Лучшие спецэффекты

Джоффри Бауманн, Крейг Хэммак, Дэн Сьюдик («Чёрная пантера»)

Джон Нильсон, Пол Ламберт, Ричард Хувер, Герд Нефзер («Бегущий по лезвию 2049»)

Кристофер Тоунсенд, Гай Уильямс, Джонатан Фоунер, Дэн Сьюдик («Стражи Галактики 2»)

Стивен Розенбаум, Джефф Уайт, Скотт Бенза, Майк Мейнардус («Конг: Остров черепа»)

Бен Моррис, Майк Малхолланд, Крис Корболд, Нил Скэнлан («Звёздные войны: Последние джедаи»)

Джо Леттери, Дэн Леммон, Дэниел Баррет, Джоэл Уист («Планета обезьян: Война»)

Лучший независимый фильм

«Тоня против всех»

«ЛБД»

«Счастливчик»

«Профессор Марстон и Чудо-женщина»

«Очень тёмные времена»

«Чудо»

«Мир, полный чудес»

Лучший иностранный фильм

«Бахубали: Завершение»

«Преисподняя»

«Обитатели»

«Человек, который изобрёл Рождество»

«Квадрат»

«Война волков 2»

Лучший анимационный фильм

«Тачки 3»

«Коко»

«Гадкий я 3»

«Босс-молокосос»

«Твоё имя»

Сериалы

Лучший супергеройский сериал

«Стрела»

«Чёрная молния»

«Флэш»

«Легенды завтрашнего дня»

«Готэм»

«Агенты Щ. И. Т.»

«Супергёрл»

Лучший научно-фантастический сериал

«Сотня»

«Колония»

«Доктор Кто»

«Пространство»

«Орвилл»

«Спасение»

«Секретные материалы»

Лучший фэнтези-сериал

«Американские боги»

«Игра престолов»

«В лучшем мире»

«Падение Ордена»

«Библиотекари»

«Волшебники»

«Чужестранка»

Лучший хоррор-сериал

«Американская история ужасов: Культ»

«Эш против зловещих мертвецов»

«Проповедник»

«Штамм»

«Волчонок»

«Ходячие мертвецы»

Лучший сериал в жанре «экшен/триллер»

«Алиенист»

«По вольчим законам»

«Лучше звоните Солу»

«Фарго»

«В пустыне смерти»

«Мистер Мерседес»

«Ривердейл»

Лучшая постановка на ТВ «Нулевой канал»

«Наследники 2»

«Доктор Кто: Дважды во времени»

«Таинственный научный театр 3000: Возвращение»

«Окча»

«Грешница»

«Твин Пикс: Вовращение»

Лучший актёр на ТВ Джон Бернтал («Каратель»)

Брюс Кэмпбелл («Эш против зловещих мертвецов»)

Сэм Хьюэн («Чужестранка»)

Джейсон Айзекс («Звёздный путь: Дискавери»)

Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»)

Сет Макферлейн («Орвилл»)

Кайл Маклалкен («Твин Пикс: Возвращение»)

Рики Уиттл («Американские боги»)

Лучшая актриса на ТВ Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»)

Катрина Балф («Чужестранка»)

Мелисса Бенойст («Супергёрл»)

Лена Хиди («Игра престолов»)

Сонекуа Мартин-Грин («Звёздный путь: Дискавери»)

Эдриен Палики («Орвилл»)

Сара Поулсон («Американская история ужасов: Культ»)

Мери Элизабет Уинстед («Фарго»)

Лучший актёр второго плана на ТВ Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)

Мигель Феррер («Твин Пикс: Возвращение»)

Кит Харрингтон («Игра престолов»)

Даг Джонс («Звёздный путь: Дискавери»)

Кристиан Кейн («Библиотекари»)

Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»)

Кэри Пейтон («Ходячие мертвецы»)

Эван Питерс («Американская история ужасов: Культ»)

Лучшая актриса второго плана на ТВ Одетт Эннебл («Супергёрл»)

Дакота Фаннинг («Алиенист»)

Данай Гурира («Ходячие мертвецы»)

Мелисса Макбрайд («Ходячие мертвецы»)

Кэндис Пэттон («Флэш»)

Адина Портер («Американская история ужасов: Культ»)

Кристен Риттер («Защитники»)

Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)

Лучший молодой актёр/актриса на ТВ Кей Джей Апа («Ривердейл»)

Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

Макс Чарльз («Штамм»)

Алисия Дэбнем-Кэри («Бойтесь ходячих мертвецов»)

Дэвид Мазуз («Готэм»)

Лили рейнхарт («Ривердейл»)

Чендлер Риггс («Ходячие мертвецы»)

Коул Споуз («Ривердейл»)

Лучший приглашённый актёр/актриса на ТВ Брайан Крэнстон («Электрические сны Филипа Дика»)

Майкл Грейайз («Бойтесь ходячих мертвецов»)

Дэвид Линч («Твин Пикс: Возвращение»)

Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»)

Рейчел Никольс («Библиотекари»)

Джесси Племонс («Чёрное зеркало»)

Хартли Сойер («Флэш»)

Мишель Йео («Звёздный путь: Дискавери»)

Лучший анимационный сериал

«Арчер»

«Конь Бо-Джек»

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

«Гриффины»

«Рик и Морти»

«Симпсоны»

«Звёздные войны: Повстанцы»

Лучшая новинка

«Видоизменённый углерод»

«Чёрное зеркало»

«Рассказ служанки»

«Охотник за разумом»

«Электрические сны Филипа Дика»

«Звёздный путь: Дискавери»

«Очень странный дела»

Лучшая новинка в жанре супергероев

«Человек-будущего»

«Защитники»

«Железный кулак»

«Беглецы»

«Каратель»

«Тик»

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