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К Дню города Петербург украсят на 2,2 млн рублей
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К Дню города Петербург украсят на 2,2 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 9 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил конкурс, победитель которого должен будет украсить Санкт-Петербург композициями и баннерами ко Дню города.
Как сообщает 78.ru, итоги станут известны 10 апреля. Начальная стоимость контракта составляет более 2,2 млн рублей.
Согласно конкурсной документации, декоративные элементы появятся на Дворцовой и Университетской набережных, а также набережных Кутузова и Адмиралтейской, на площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улице, Адмиралтейском проспекте, Приморском шоссе, Московском проспекте и Ушаковской развязке.
Самые большие конструкции размером 2 на 28 м планируется разместить на Ушаковской развязке.
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