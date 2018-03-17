К Дню города Петербург украсят на 2,2 млн рублей

«Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил конкурс, победитель которого должен будет украсить Санкт-Петербург композициями и баннерами ко Дню города.

Как сообщает 78.ru, итоги станут известны 10 апреля. Начальная стоимость контракта составляет более 2,2 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, декоративные элементы появятся на Дворцовой и Университетской набережных, а также набережных Кутузова и Адмиралтейской, на площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улице, Адмиралтейском проспекте, Приморском шоссе, Московском проспекте и Ушаковской развязке.

Самые большие конструкции размером 2 на 28 м планируется разместить на Ушаковской развязке.