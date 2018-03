Анджелина Джоли честно высказалась о возрасте и косметике

Актриса, мать шестерых детей и даже посол ООН , — всё это Анджелина Джоли , которая недавно дала честное интервью журналу InStyle. Знаменитость рассказала об экспериментах со внешностью в молодости, о том, как использует косметику, и, конечно, о воспитании детей.

Angelina Jolie is known as one of the most beautiful women in the world, but yes, even she’s aging. «I look in the mirror and I see that I look like my mother, and that warms me. I also see myself aging and I love it because it means I’m alive — I’m living and getting older, » the face of @guerlain tells @AngeliqueMarieSerrano in our April issue. «Don’t love having a random dark spot from a pregnancy, sure. I see my flaws. But what I see that I like isn’t about a structure or an appearance. It’s more that I see my family in my face.» More on makeup, her punk-hair moment, and why she’ll never be a girlie girl at the link in bio.

A post shared by instylemagazine (@instylemagazine) on Mar 15, 2018 at 6:00am PDT В интервью Джоли рассказала, что в юности была сорванцом: не боялась нанести слишком много косметики на лицо, а однажды вовсе покрасила волосы в синий цвет (как сейчас модно!). Сейчас Анджелина хоть и имеет возможности использовать любые косметические средства, с макияжем она аккуратна. По мнению артистки, настоящая красота находится внутри человека.

Ум — вот что по‑настоящему красиво. Когда ты видишь чей-то бойкий разум — это сексуально. Но если у тебя темное сердце — ничто тебе не поможет, — убеждена Джоли.

Актриса утверждает, что каждый человек имеет право на свободу выбора. И этому она учит своих детей, пмогая им понять, чего они хотят на самом деле.

Мама всегда говорила мне: «Что у тебя на душе?» Я стараюсь относиться к детям так же, — цитирует слова Анджелины InStyle.

Анджелина Джоли с детьми

К возрасту звезда относится философски. Она сказала, что видит, как стареет, но ей это нравится. По словам Анджелины, это значит, что она живая. Кроме того, Джоли отметила, что в своем лице она видит лицо своей семьи.