Медицина будущего: Путина впечатлила работа центра Алмазова

Президенту России Владимиру Путину показали гибридную операционную, аналогов которой в стране нет. Она находится в Санкт-Петербурге в Национальном исследовательском центре имени Алмазова. Чем еще удивили президента, расскажет корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина

Крупный медицинский центр имени Алмазова. Это сегодня. А 20 лет назад комплекс был заброшен. Не хватало денег на строительство. Главный врач рассказывает президенту об этапах строительства и о том, как небольшой кардиоцентр стал масштабной клиникой, перинатальным центром и исследовательским институтом.

Президенту показали и уникальные гибридные операционные. К примеру, если человеку удаляют опухоль, то прямо во время операции из так называемого гаража выезжает томограф и врач может сразу увидеть результат. Продолжительность операции сокращается, а пациент уже через пару дней может поехать домой. Так и с вот этим мужчиной. Когда президент зашел в операционную, пациенту удаляли бляшки на ногах, которые мешали ходить. Здесь под одной крышей и практика, и наука. Путину показали лаборатории, в которых проходят исследования. Они позволяют предупреждать появление врожденных патологий у детей.

О проблемах в современной медицине и главной миссии врачей президент говорил с медиками за круглым столом.

«В своем послании Федеральному собранию я говорил о приоритетных направлениях развития страны, и среди них выделялись несколько — это развитие инфраструктуры в широком смысле этого слова: транспорт, связь, образование и наука, высокие технологии и медицина. Совершенно очевидно, что без здорового человека невозможно решить самую главную гуманитарную задачу и миссию государства, невозможно сделать жизнь человека продолжительной и качественной, невозможно решить ключевую задачу любой страны — и нашей в том числе: именно сохранение нации, развитие нации», — сказал Путин.

Говорили в частности о детских препаратах. Обычно маленьким пациентам назначают взрослые лекарства, но в меньших дозах. Зашел разговор и о строительстве новых детских клиник. И конечно, перинатальный центр НИИ имени Алмазова — лучший тому пример.

Несколько лет назад Галине удалили щитовидную железу. Без ее гормонов выносить ребенка сложно. Медики помогли. У Галины родился здоровый малыш. «Благодаря акушеру-гинекологу в родовом отделении, заподозрив гипоксию у ребенка, мне вовремя сделали кесарево сечение, поэтому с нами все хорошо», — сказала молодая мама Галина.

В перинатальном центре лежат мамы, у которых проблемы со здоровьем и роды могут пройти с осложнениями. Здесь малышу окажут всю необходимую помощь, в том числе и хирургическую. Ведь транспортировка в другую больницу для крохи может быть смертельно опасна.

«Бывают пороки, и таких большинство, той же сердечно-сосудистой системы у детей, когда вовремя проведенная операция приводит к тому, что в дальнейшем человек развивается абсолютно здоровым», — заявил директор клиники института перинатологии и педиатрии НИИ им. Алмазова Эдуард Комличенко.

В перинатальном центре помогают и тем, у кого не получается забеременеть. Здесь расположен один из лучших в стране центров по экстракорпоральному оплодотворению. С 2013 года каждая пара может сделать бесплатно 2 процедуры в год.

Сейчас Национальный медицинский центр имени Алмазова — крупнейший в стране многопрофильный комплекс. Пациенты со всей России, но больше всего — из Петербурга и Ленинградской области.

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